Honda amplía la Serie 0 con el nuevo 0 α, el sustituto en clave SUV de su e, previsto para 2027

Honda ha anunciado la incorporación del Honda 0 α a su gama de vehículos eléctricos Serie 0, presentada originalmente en el CES 2025 con los modelos Honda 0 Sedán y Honda 0 SUV. La nueva incorporación, que será el modelo de acceso a la familia Serie 0, saldrá a la venta a partir de 2027, inicialmente en Japón e India.

Por el momento, el fabricante japonés no ha revelado detalles técnicos sobre el sistema de propulsión ni la batería del nuevo modelo.

La nueva familia de eléctricos Honda 0 estará a la venta desde 2027, esencialmente en Japón, aunque algunos modelos podrían alcanzar a otros mercados.

El Honda 0 α en sun SUV que está concebido como un vehículo que encarna el enfoque de desarrollo “Delgado, Ligero e Inteligente” (“Thin, Light, and Wise”) que guía toda la Serie 0, centrado en maximizar la eficiencia estructural y tecnológica de sus vehículos eléctricos.

El inicio de su comercialización supondría el relevo como modelo básico eléctrico del Honda e, un coche mucho más pequeño y de vocación específicamente urbana. Ese Honda e, con una longitud de 3,89 m, estuvo a brevemente a la venta en España durante cinco años -desde 33.900 euros- en versiones de 136 y 154 CV (100 y 113 kW) y, en ambos casos, dotadas de baterías de 35 kWh. Con esa energía conseguía autonomías de hasta 222 km.