Ford crea Power Promise, un servicio exclusivo para sus clientes de vehículos eléctricos

El programa Ford Power Promise ofrece soluciones y "derriba mitos" en cuanto a la recarga en un domicilio o por carretera, la garantía de la batería o el mantenimiento de sus vehículos eléctricos, destaca la marca.

"Sabemos que más del 90 por ciento de nuestros clientes de vehículos eléctricos están satisfechos con la recarga en casa, y casi el 70 por ciento afirma que nunca volvería a un vehículo de combustión interna", ha comentado el director general de Ford Blue y Model e en Europa, Jon Williams. "Pero para aquellos que aún no están seguros de dar el paso, Ford Power Promise les ayudará a resolver sus preocupaciones y a satisfacer sus necesidades", ha recalcado.

Recarga en casa, recarga en carretera y servicio de garantía

De forma concreta, Ford se ha asociado con el proveedor Emovili para facilitar que los clientes tengan su cargador en el plazo más corto y de la forma más sencilla, comprometiéndose a que puedan tenerlo instalado en su domicilio en menos de 12 días.

Ford Power Promise pretende facilitar al máximo el día a día con los diferentes vehículos eléctricos de la marca.

Además, se ofrece un servicio de asesoría e instalación de cargadores a empresas, que incluye un estudio de potencias contratadas y consumidas, así como el tipo de potencia y cargadores que son adecuados a cada cliente en función de sus necesidades. Asimismo, Emovili se encargará de la gestión de las ayudas del Gobierno.

Por otro lado, los clientes de Ford tendrán acceso a la red BlueOvalxOctopus Electroverse con más de 830.000 puntos de recarga en toda Europa -y cerca de 22.000 en España-, incluidos cargadores de alta velocidad.

Estos son accesibles a través de las aplicaciones de Ford, lo que hace la recarga pública más cómoda y eficiente. Además, incluye tres meses gratis de suscripción a Ionity Premium para recargas de alta velocidad con interesantes descuentos, así como un paquete premium gratuito de Zunder para el uso de sus cargadores ultrarrápidos durante seis meses, que también incluye tarifas rebajadas a la hora de recargar.

Igualmente, los vehículos eléctricos Ford tienen una garantía para la batería y todos sus componentes principales de ocho años o 160.000 km contra la pérdida excesiva de capacidad. Además, cuentan con cinco años de mantenimiento incluido y asistencia en carretera 24/7 gratis.

El Puma Gen-E es el último coche en incorporarse a la familia de los eléctricos de Ford.

Actualmente, la gama de vehículos eléctricos de la compañía está formada por hasta nueve modelos bajo ediciones SUV, crossover, vehículos multiactividad y furgonetas y que presentan autonomía entre los 400 y 600 kilómetros en promedio.

En Europa, Ford ha ampliado su capacidad de producción de vehículos eléctricos, con fábricas de última generación como el Centro de Vehículos Eléctricos de Colonia (Alemania), donde se producen los modelos Capri y Explorer, o la planta de Ford Otosan en Craiova (Rumania), donde se producen el Puma Gen-E, la E-Tourneo Courier y la E-Transit Courier.