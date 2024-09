El Fiat Panda Cross se transforma en el Pandina, con un aspecto más llamativo

El Fiat Panda cuenta ahora con dos versiones: Panda Classic y su derivada crossover, Pandina, ésta con el nombre con el que los italianos identifican de forma cariñosa a este modelo.

Unos y otros buscan ofrecer ahora un aspecto más lúdico, con detalles como la cara de un panda en tapacubos; mientras que los segundos siguen marcando sus diferencias de aspecto con protecciones perimetrales de plástico o de los bajos para conseguir darle ese aire más próximo a un SUV.

Con la nueva gama de colores en carrocería y otros elementos, Fiat ha buscado dar un aire más desenfadado, sobre todo, a la versión crossover.

En ambos se aporta más peso a los colores, con una mayor presencia de elementos, tanto en su carrocería como interior, en tonos llamativos.

Así, este utilitario de 3,68 m da la bienvenida a una nueva gama de colores que sigue al pie de la letra la filosofía No more grey de Fiat, con un específico amarillo para la carrocería que no supone sobreprecio, pero también otros colores muy próximos a los primarios como el amarillo, rojo, azul, blanco o negro. Elegirlos supone 400 euros. También puede seleccionarse el techo en negro por 200 euros.

Está claro que Fiat quiere marcar las diferencias claramente del Pandina respecto al Panda Classic, ya no sólo con equipamiento, también con decoración.

En la versión Pandina, las carcasas de los retrovisores pueden estar pintadas en color de la carrocería o, para los colores blanco o negro en amarillo, dando un acento extra de color.

En el interior, esta versión crossover estrena una instrumentación digital con pantalla de 7" y tres modos gráficos diferentes, así como un volante renovado. También tiene 7" la pantalla táctil que da soporte a la radio digital y es compatible con teléfonos con protocolos Apple CarPlay y Android Auto.

En el Pandina, el salpicadero es de color blanco. Las dos pantallas que se sitúan en él son del mismo tamaño, 7".

Otra nota más de color en este Pandina llega con el salpicadero blanco, independientemente del tono de la carrocería, mientras que los asientos decorados con el logo de esta versión ofrecen una sensación de edición especial, como los pespuntes en amarillo, detalles en blanco y la tapicería en tejido reciclado Seaqual.

Para estar en línea con lo que exige la normativa, estos Panda ahora incorporan nuevas ayudas a la conducción de serie. Así, disponen del frenado de emergencia, el detector de cansancio del conductor y el sistema de reconocimiento de señales. Por otro lado, aparece un nuevo control de velocidad de crucero y la luz de carretera de encendido automático, integrados en el Pack City opcional por 750 euros -con él, también llegan los retrovisores eléctricos y calefactables o el asiento del conductor regulable en altura- o de serie en la versión Pandina.

El recurrente logo de Pandina no sólo está en los asientos, también en el cristal del pilar trasero o en las protecciones de las puertas.

Un extra que puede ser interesante para algunos es la dotación de la quinta plaza por 200 euros en un coche que, de serie, sí dispone de aire acondicionado o elevalunas eléctricos delanteros, por ejemplo.

La instrumentación digital es una de las aportaciones más relevantes, junto a las ayudas a la conducción, de este restyling.

Las dos versiones de este Fiat, Panda Classic y Pandina, exclusivamente están a la venta con el motor tricilíndrico 1.0 de 70 CV combinado con una caja manual de seis marchas. Ese motor cuenta con una microhibridación de 12 voltios. Esto les permite tener la etiqueta Eco y al Panda Classic ser, de entre los coches electrificados, el más asequible en tanto que cuesta 14.900 euros. El precio para el Pandina es de 17.600 euros.