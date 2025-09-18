Fiat abre el libro de pedidos el Grande Panda de gasolina, con un precio desde 14.950 euros

Fiat ha anunciado la apertura de pedidos para la nueva versión de gasolina del Grande Panda, que se incorpora a una gama ya formada por opciones microhíbrida de 110 CV y con un cambio de doble embrague o eléctrica de 113 CV (83 kW). En ese caso la batería es de 44 kWh y permite disponer de una autonomía WLTP de 320 km.

La variante de gasolina utiliza un motor de tres cilindros turboalimentado y de 1,2 litros que entrega 100 CV de potencia y 205 Nm de par, asociado exclusivamente a una caja de cambios manual de seis velocidades. Dispone de un sistema Start&Stop, diseñado para optimizar la eficiencia en el tráfico urbano.

La versión de gasolina es la menos potente de las tres tipologías de motor propuestas para el Grande Punto y la que permite disponer del precio más bajo de este modelo.

El modelo se ofrece en tres acabados. El básico es el Pop, ya dotado con ayudas a la conducción como el asistente de mantenimiento de cambio carril, el frenado de emergencia, el aviso de somnolencia del conductor y los sensores de estacionamiento traseros, así como una base de carga para el teléfono móvil y cuadro de instrumentos digital de 10".

Por su parte, el Icon, cuya elección respecto al anterior supondrá 1.290 euros, añade iluminación con leds, o una pantalla táctil central de 10,25" con conexión inalámbrica para móviles.

El acabado con el equipamiento de serie más abundante es La Prima para el motor 1.2 de 100 CV. El cambio siempre manual.

En cuanto a La Prima, la versión más equipada y costosa, pues ya supondrá 2.580 euros en relación al nivel intermedio, cuenta de serie con llantas de 17", cámara de visión trasera acompañada por sensores de aparcamiento delanteros, climatizador en lugar del aire acondicionado manual de las anteriores, un volante tapizado en cuero y el salpicadero Bambox, en cuya elaboración se emplea un tejido que incorpora un 33 por ciento de fibras de bambú.

Los tres acabados se podrán combinar con hasta siete colores de carrocería: Blanco Gelato, Negro Cinema, Rojo Passione Azul Acqua, Amarillo Limone, Azul Lago y Bronze Luna.