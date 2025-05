Con el Dolphin Surf, BYD puede reventar el segmento de los utilitarios eléctricos

Hace dos años y para el mercado chino, BYD el Seagull, un utilitario eléctrico de 3,78 m de largo, por tanto, algo más pequeño que el Dolphin, cuya longitud es de 4,29 m. Este era, hasta ahora, el modelo básico de la marca asiática especializada en electrificados en Europa.

Era, porque ahora llega a la gama de este fabricante la que es su octava silueta, como se refiere a los distintos modelos de su portfolio el CEO de la marca en España, Alberto de Aza. Y sí, ésta le corresponde con la del Seagull, aunque su nombre para Europa es el de Dolphin Surf y, además, ambos no son exactamente el mismo coche.

El Dolphin Surf es el alter ego del Seagull chino, pero con la adaptación exigida para comercializarse en el mercado europeo.

Por ejemplo, aunque sus formas son prácticamente indistinguibles, el europeo Dolphin Surf es algo más grande, en concreto, 21 cm más de largo que lo llevan hasta los 3,99 m, mientras que su anchura es de 1,72 m y la altura de 1,59. Ese incremento de longitud, nos cuenta Silvia Jiménez, product manager de la marca en España, ha respondido a la necesidad de adaptar a la normativa europea a este utilitario, de modo que pueda disponer de mayores zonas de absorción de impacto que las que tiene el Seagull chino, si bien éste también está construido a partir de la e-Platform 3.0, al igual que los Dolphin, Atto 2, Atto 3, Seal, Seal U o Sealion 7, de la gama europea.

No es lo único que ha cambiado en el viaje de Seagull a Dolphin Surf, pues ni la oferta de sistemas de propulsión eléctricos se corresponde con exactitud entre ambos, ni tampoco lo hacen, sin ir más lejos, la puesta a punto de sus chasis, con una adaptación en éste de cara al más exigente conductor europeo que al recién llegado le viene que ni pintado para convertirse en una formidable alternativa.

BYD ha modificado la estructura frontal para que el Dolphin Surf sea más largo que el Seagull al incorporar más zonas de absorción de impactos.

Lo será a coches que se han convertido desde su lanzamiento en auténticos best-seller, como el Renault 5 E-Tech, por mucho que no cuente a su favor con impacto emotivo que supone el diseño del modelo francés; así como a otros como el Citroën ë-C3, también con un razonable éxito de ventas desde su lanzamiento impulsado por sus precios; el Peugeot E-208, cuya permanencia en el mercado desde 2019 le convierte en el más longevos de la clase u otros como los recién llegados Dongfeng Box o Leapmotor T03, con lo que el BYD también puede rivalizar por precio, al igual que con el también de producción asiática Dacia Spring, más corto y estrecho, aunque de similar altura.

El Dolphin Surf, con un precio de tarifa desde 19.990 euros

Frente a todos, la tarjeta de presentación del Dolphin Surf tiene un dato clave: el precio. Este es de 19.990 euros para la versión básica Active y que, como la más equipada de serie Boost, emplea el motor síncrono de imanes permanentes de 88 CV (65 kW) asociada a una batería de 30 kWh. Esa combinación arroja una autonomía WLTP de 220 km con una carga y, para éstas, BYD incluye el regalo del cargador doméstico para las 500 primeras unidades vendidas con cualquier acabado del Dolphin Surf.

Son dos los motores y otras tantas la baterías con química LFP que BYD combina para poner en el mercado hasta tres sistemas de propulsión eléctricos.

Ese es el precio de tarifa antes de incorporar las campañas promocionales y otras ofertas de la marca, así como las ayudas a la compra del plan Moves III, ya que de tener en cuenta éstas -1.210 de campañas más los 7.000 euros de la máxima ayuda estatal a la compra de eléctricos por achatarramiento de un coche de combustión de más de siete años-, podría reducirse a 11.780 euros.

De su equipamiento de serie -no tiene opciones, al igual que el resto- la pantalla táctil con rotación eléctrica de 10,1" que da soporte, entre otras funciones, al aire acondicionado y el navegador, así como a la conectividad Android Auto y Apple CarPlay; los retrovisores exteriores con regulación eléctrica y calefactados, el control de velocidad de crucero adaptativo y los sensores de aparcamiento o la cámara trasera. También la tapicería de polipiel o la función de carga de dispositivos externos V2L con una capacidad inferior a 3,3 kW. Para disfrutar de ésta sería necesario un accesorio que se sitúa en el conector Mennekes del coche, en la aleta delantera derecha, y cuesta 299 euros.

Boost y Comfort con la batería de 43,2 kWh y hasta 507 km de alcance

El siguiente nivel de equipamiento con ese mismo motor supone 23.990 euros que de aplicar con los mismos descuentos y ayudas a la compra supondría dejar su precio en 15.780 euros; si bien la diferencia de 4.000 euros con el Active no sólo responde a más dotación de serie, pues este Boost también incorpora una batería más capaz, la de 43,2 kWh. Con ella la autonomía combinada con una carga y conforme a la norma WLTP es de 322 km, la más alta del Dolphin Surf. BYD incide en que, al tratarse de un coche urbano, no cabe dejar de lado que su homologación en estos escenarios sería de 507 km.

Con la batería de 43,2 kWh la autonomía es de hasta 507 km en el caso del acabado Boost, una nueva referencia para el segmento de los utilitarios eléctricos. Con el Comfort, de 310 km por su motor más potente.

Su mayor peso ralentiza la aceleración respecto a la versión básica, ya que si aquella acelera de 0 a 100 km/h en 11,1 s; este Boost lo hace en 12,1 s. La velocidad punta es la misma en las tres versiones: de 150 km/h.

Adicionalmente a la dotación del Active cuenta con regulaciones eléctricas para los asientos delanteros, plegado eléctrico de los retrovisores, sensor de lluvia o parasoles con espejos iluminados.

Por su parte, ese tercer nivel Comfort -¿no hubiese sido mejor llamarle Sport?-, que es el que BYD asocia a la versión más potente y equipada este utilitario, y el que hemos podido probar en esta toma de contacto, figura en las tarifas de la marca en 26.440 euros, pero podría quedarse reducido a 18.280 euros con ofertas y subvenciones de compra semejantes al resto.

Cada uno de los acabados no sólo se distingue por el sistema de impulsión eléctrico, también por la dotación de equipamiento de serie del que disponen.

Este Dolphin Surf Comfort dispone de un sistema de impulsión eléctrico con su motor del eje delantero proporcionando 156 CV (115 kW) -sí, que casi doble la potencia de las dos versiones anteriores lo que deja una notable brecha entre unas y otras- y alimentado por esa misma batería de 43,2 kWh que el Boost y que, como la de 30 kWh del Active, tiene celdas con química LFP producidas por la marca. Y ésta es otra característica del Dolphin Surf compartida con otros BYD, pues este fabricante prácticamente produce la mayor parte de los elementos que conforman este utilitario, sin casi necesitar proveedores externos.

Con ese almacenamiento de energía la autonomía homologada combinada conforme a la norma WLTP es de 310 km, admitiendo cargas con corriente continua de 85 kW y alterna de 11 kW, potencia algo baja la primera -el Renault 5 E-Tech admite, por ejemplo, 100 kW, al igual que los utilitarios de Stellantis-, aunque lo es más aún en el caso del Active, que sólo puede recibir hasta 65 kW.

La regulación eléctrica en los dos bacquets delanteros es de serie en dos de los tres niveles. Para todos la tapicería es de piel sintética.

Ciertamente estas potencias con corriente continua pueden no ser hándicaps relevantes en un modelo como éste de orientación urbana, que acabará "viviendo" en la ciudad y su inmediata periferia y de cargas realizadas en sus domicilios de pernocta con alterna, pero es que el Dolphin Surf Comfort, es decir, el más potente y con la batería de mayor capacidad, sí está dotado para salir a la carretera con pocos complejos y, entonces, no poder cargarse más deprisa en las infraestructuras de uso público ha de anotarse en su debe.

Así va el Dolphin Surf Comfort, preparado para ir más allá de la ciudad

En esas salidas a la carretera saca provecho de su vigor al presionar el acelerador, ya sea cuando tiene que partir de un stop -su 0 a 100 km/h es de 9,1 s-, como cuando hay que incorporarse a una vía rápida o hacer un adelantamiento, situaciones que este BYD resuelve con más que soltura, rapidez. Obviamente, juega a su favor esos 220 Nm de par máximo -el motor pequeño, 175 Nm-, un valor más bien alto; al igual que su peso: 1.485 kg. De sus posibles rivales, sólo los T03 y Spring son claramente más livianos, mientras que el resto tiene una masa en consonancia con la del BYD.

El alerón trasero queda integrado en el techo. El objetivo es mejorar la aerodinámica, además de darle un aspecto más juvenil.

Resuelve el dinamismo con un chasis que trabaja en consonancia, primero, con una dirección incluso de mejor tacto que algunos otros modelos de la marca más grandes -nos viene a la mente el Seal U-, sin excesos de ligereza y con una zona central en la que, incluso, la asistencia parece difuminarse. No hace falta recurrir al modo Sport, con un leve endurecimiento, para obtener ese resultado, pues ya en el Normal trabaja bien e, incluso, ofrece un autocentrado moderadamente rápido.

Hay una considerable diferencia de potencia entre los dos motores y, el de 156 CV (115 kW), proporciona una respuesta muy viva a la presión del acelerador en cualquier situación.

Otro punto a su favor es que la suspensión, lejos de ser la de un deportivo contiene aceptablemente los movimientos de la carrocería más abultados -mejor, de nuevo, que el Seal U-, aunque el balanceo siempre está presente en los apoyos más fuertes, y aísla de las irregularidades con suficiencia. De este modo, un Renault 5 E-Tech no sólo tiene una dirección más directa que el Dolphin Surf, sino que también tiene una suspensión sensiblemente más firme, mientras que el Peugeot E-208 sería aún tan equilibrado que el BYD pero con más rigidez, mientras que un Citroën ë-C3 o un Leapmotor 03 optarían por aportar amortiguadores más blandos. De sus posibles rivales, quizá el Dongfeng Box sea el que más se le parezca en este sentido.

Además, este BYD completa esa actitud con un tacto de freno al que es fácil adaptarse, por progresivo y con mordiente desde el inicio de la carrera del pedal.

Hay algunos controles físicos en el salpicadero del BYD Dolphin Surf, aunque no es el caso del control de la frenada regenerativa, situado en la pantalla central.

El otro tipo de freno, el regenerativo que produce el motor eléctrico y se emplea para producir energía cuando no se está acelerando, entraña la dificultad de tener que elegirlo, entre los dos grados disponibles, en la pantalla central, previa selección de los ajustes del vehículo, lo que no agiliza su uso: por desgracia, algo cada vez más habitual. Asimismo, a nuestro juicio, pediríamos más contundencia todavía al modo en el que la frenada es mayor, para intensificar la diferencia aún más con el modo que BYD llama estándar y en el que el Dolphin Surf cuenta con una nula retención.

De los Hankook Ion ST AS en dimensiones 185/55 R16 87V tan sólo cabe señalar que, en las arrancadas exigentes, pueden perder algo de tracción. Así lo percibimos durante una toma de contacto con suelo seco y temperatura primaveral.

Son tres los modos de conducción disponibles y seleccionables desde la consola central. El Sport es el que hace que la respuesta al acelerador sea más viva y se reduzca la asistencia de la dirección.

Nos ha gustado la insonorización, toda vez que sólo cuando este BYD se acerca a los 120 km/h se registra algo de ruido procedente de los retrovisores. Salvado eso, es silencioso y aporta un más que aceptable confort en los desplazamientos en las vías rápidas periféricas de acceso a la ciudad, aunque en esta versión Comfort es perfectamente aceptable ir mucho más allá de ese entorno.

También por el consumo. En nuestro recorrido entre la ciudad y la periferia, más algunos kilómetros por vías de un carril por sentido, y vuelta al lugar de origen, se quedó en 13,3 kWh/100 km. Un registro muy razonable, a priori, y que permitiría extraer a la batería de 43,2 kWh suficiente energía para, en un uso real, acercarsea cumplir con la homologación WLTP.

Por su diámetro de giro, no es el más ágil entre los eléctricos de orientación ciudadana -9,9 m, 20 y 30 cm más que un, eso sí, los más pequeños T03 y Spring-, pero sí tiene algunos recursos inusuales entre los de su clase que en este escenario pueden ser útiles. Es el caso de las cámaras que dan una cobertura completa alrededor del Dolphin Surf.

Además de la guantera o las bolsas de las cuatro puertas, el Dolphin tiene una doble superficie central. Una en la parte superior, donde está el cargador inalámbrico y los posavasos; y debajo una bandeja útil para vaciarse los bolsillos.

Son de serie, al igual que los asientos delanteros calefactados, el cargador inalámbrico del teléfono móvil situado por delante de los dos posavasos de la consola central -debajo, una bandeja de escasa altura, pero útil por su anchura o longitud-, el sensor de luces o los cristales traseros tintados que, junto a las llantas de 16" que también se encuentran en el Boost, son el elemento que define a este Comfort a simple vista.

Bien hecho y con un habitáculo amplio longitudinalmente

Si su carrocería no tiene el toque estiloso del Renault 5 E-Tech, respecto al que el BYD es sensiblemente más económico, su interior no desluce en la comparación. De este modo, por mucho que todos los materiales que encontremos están construidos con plásticos duros, el ajuste parece sólido, con un acabado de calidad y ergonómicamente no aporta grandes desafíos.

Aunque hay una doble escala para el manejo de la temperatura del aire acondicionado, en realidad éste es monozonal, sin que se pueda regular separadamente la temperatura entre los dos lados del habitáculo.

El mayor es encontrar el interruptor de la posición de aparcamiento, que está en un botón lateral del selector del sentido de la marcha, mientras que el uso de la pantalla exige quizá algo más de atención que otros interfaces que no sean de origen chino. Al menos, hasta que el conductor se adapta y mientras que la cámara que controla su atención a la carretera provoca continuas alertas.

Aquí hay recursos curiosos, como una doble escala -entre 1 y 17- para fijar la temperatura del aire acondicionado -ninguna versión tiene climatizador automático-, una a cada lado de la pantalla, cuando lo cierto es que se accede cómodamente, sin estirar el brazo, a la del lado contrario al que nos corresponde. Sobre todo, si la orientación elegida de la pantalla es en vertical, opción ésta en la que, por cierto, no se puede replicar en ella el teléfono a través de Apple CarPlay o Android Auto.

El replicado del móvil sólo es posible con la pantalla en posición horizontal, al igual que ocurre con otros BYD.

Puestos a mejorar también pediríamos, como mínimo, un acceso directo para regular el giro del ventilador, porque hay que hacerlo a través de una demasiado pequeña pestaña en la parte inferior de esa pantalla.

El volante se regula en altura y profundidad y está tapizado de forma que resulta agradable al tacto. Tras él está la pantalla de la instrumentación, algo pequeña pero, aún así, legible -menos nos lo parecen, por su tamaño, algunas indicaciones de la central- y con suficiente información, mientras que la colección de mandos centrales facilita la selección de los modos de conducción o la conexión del aire acondicionado, por ejemplo.

Desde este botón integrado en el selector del sentido de la marcha se sitúa la posición de parking del Dolphin Surf.

En términos de espacio cumple bien para las cuatro plazas que homologa, si bien es tirando a estrecho; y admite que esos ocupantes sean adultos sin problemas porque, precisamente, está bien dotado de centímetros entre la banqueta y el techo o en espacio longitudinal sólo cede por comparación con el Box de Dolphing, entre los coches a los que hemos venido haciendo referencia.

Su maletero tiene, según BYD, 308 litros, aunque en realidad nosotros hemos encontrado en él diez más: 318. Esto le sitúa por encima del T03 (250 litros) o R-5 E-Tech (290), pero no del ë-C3 (329) o Box (347), siempre conforme a nuestras mediciones. Nos gusta que bajo el suelo del maletero, muy bajo respecto al plano de carga -17 cm- y éste, a su vez, lejos del asfalto -77 cm-; haya un hueco en el que caben perfectamente todos los cables habidos y por haber -tiene 66 litros de capacidad-, así como que esté totalmente tapizado.

El maletero tiene una capacidad correcta gracias a su altura. El hueco situado bajo el piso permite estibar adecuadamente los cables, evitando restar espacio a los bultos aquí.

Ahora, como en la zona superior los respaldos -abatibles en dos partes simétricas- quedan tan cerca del portón, BYD se ha ahorrado instalar una bandeja para este maletero, por muy mínima que sea, y esa ausencia podría acabar convirtiendo este espacio de carga en una caja de resonancia de los ruidos de rodadura en determinados tipos de firmes. Habrá que estar atento a si ocurre.

BYD podría producirlo en la nueva planta de Hungría

Actualmente, el Dolphin Surf se fabrica en China, y así será hasta final de año. Entonces, es muy probable que pase a producirse junto al Atto 2 en la planta que BYD ha levantado en Hungría, en cuya capital también ha instalado su cuartel general para Europa. De hecho, según palabras de su vicepresidenta Stella Li, la pretensión de la marca es que ésta acabe siendo percibida como una más entre las europeas y BYD da el paso justo cuando otra marca de origen asiático rival que apuntaba a la fabricación en Europa, Leapmotor, da un paso atrás y no hará en Polonia su T03, un rival directo de este Dolphin Surf.

El espacio longitudinal es uno de los puntos fuertes de este BYD pensado para la ciudad y sólo para cuatro ocupantes. El suelo plano facilita el movimiento entre los asientos.

Para concluir, señalar que la garantía para este utilitario es de seis años o 150.000 kilómetros, con una protección extendida a 200.000 para la batería, periodo o kilometraje en el que no debería caer de un 70 por ciento de su capacidad total. Además, BYD propone a quienes realicen la reserva antes del 31 de mayo, una ventaja extra en el caso de que financien la compra a través de Auto Bank: un TIN del 0 por ciento.

Actualmente la red comercial de BYD se extiende por todas las provincias andaluzas, con la excepción de Huelva; si bien es previsible que a lo largo del año esa carencia se solvente, ya que se pasaran de los 76 puntos de 19 grupos de distribución, frente a los cuatro originales, a 100.