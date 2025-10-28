Dacia presenta el Hipster, un concepto de movilidad centrado en lo esencial

Dacia ha presentado el Hipster Concept, un vehículo eléctrico que busca redefinir la idea de coche popular. El modelo, aún conceptual, parte de una premisa clara: ofrecer movilidad eléctrica asequible y sostenible, reduciendo al mínimo el peso, el consumo de materiales y la complejidad técnica.

La marca del grupo Renault explica que el objetivo del Hipster Concept es reducir a la mitad la huella de carbono a lo largo de su ciclo de vida, en comparación con los mejores eléctricos actuales. Para ello, el modelo emplea soluciones ligeras, materiales reciclados y un diseño simplificado. Es, según Dacia, una respuesta al aumento constante del tamaño, peso y coste de los automóviles en las dos últimas décadas, particularmente de los electrificados.

De pasar a la producción con su tamaño o uno similar, el Hipster sería uno de los modelos más pequeños del mercado. Ahora bien, sus formas hacen que su habitáculo sea muy aprovechable.

Con unas dimensiones de 3 metros de largo, 1,55 de ancho y 1,53 de alto, el Hipster Concept ofrece cuatro plazas reales y un maletero con una capacidad modulable entre 70 y 500 litros, un volumen poco frecuente en un coche de su tamaño. Dacia asegura, por otro lado, que es un 20 por ciento más ligero que el Spring, su único modelo eléctrico actual, lo que se traduce en menor consumo energético y mayor eficiencia.

El diseño exterior apuesta por la simplicidad y la robustez. La carrocería, con dos puertas laterales, presenta proporciones cúbicas que, en cierto modo y vista por delante, recuerdan al Citroën Oli, otro concept eléctrico también con las cuatro ruedas situadas en los extremos, para maximizar el espacio. En cuanto al portón trasero está dividido en dos secciones y todo el perímetro cuenta con protecciones laterales de Starkle -un material reciclado desarrollado por la marca, estrenado en los Sandero Stepway y Jogger, entre los coches de producción, de cara a reforzar su carácter práctico.

Sólo dos puertas y cuatro plazas, con todos los ocupantes sobre asientos que, para que ocupen lo mínimo posible y sean muy ligeros, prácticamente tienen su estructura al aire.

Otras soluciones de cara a la simplificación es el empleo de un solo color de carrocería tintado en masa y únicamente con tres piezas pintadas: morro del vehículo y los elementos laterales de entrada de las puertas, reduciendo el coste y la complejidad de producción. Incluso los tiradores han sido sustituidos por correas exteriores, más ligeras y económicas.

Las ventanillas delanteras son correderas, para reducir costes y peso; y los asientos delanteros son independientes, peero dan la impresión de una banqueta corrida, un recurso que recordamos desde modelos como el Nissan Cube al primer Citroën C4 Cactus. Su estructura está simplificada al máximo y su armazón está cubierto -como una silla de playa- por un liviano tejidos técnico.

El Hipster promete un maletero de volumen aprovechable y crecedero hasta los 500 litros prescindiendo de los asientos traseros. Su apertura es similar a la de los pickup carrozados, con doble portezuela.

El vehículo introduce también el concepto YouClip native, un sistema modular con once puntos de anclaje que permite personalizar el interior mediante accesorios intercambiables, como portavasos, gancho para bolsas, luz o soporte para el teléfono móvil, entre otros.

Siguiendo la filosofía BYOD (Bring Your Own Device o Trae tu propio dispositivo) de la marca, el Hipster Concept integra una base para smartphone que actúa como pantalla multimedia y sistema de sonido mediante conexión Bluetooth. El teléfono puede incluso funcionar como llave digital.

La simplicidad también afecta al salpicadero, donde debe ser el propio teléfono del conductor el que sirve de plataforma para el equipo de infoentretenimiento.

En cuanto al sistema de propulsión, Dacia apunta que ofrece autonomía suficiente para una semana laboral media, con solo dos recargas semanales, acorde al uso real de la mayoría de conductores europeos. Por ejemplo, en Francia, el 94 por ciento de los conductores recorre menos de 40 km al día.

Pensado para uso urbano y periurbano, el prototipo mantiene la filosofía que ha caracterizado a Dacia desde el lanzamiento del Logan en 2004: ofrecer lo esencial, sin artificios, y al menor coste posible.

Dacia promete que este Hipster sería un auténtico cuatro plazas, con un respaldo que puede abatirse parcialmente para dar más volumen al maletero.

En definitiva, con el Hipster Concept, Dacia busca redefinir el coche asequible en la era eléctrica. En palabras de Romain Gauvin, responsable de diseño avanzado, "este es el proyecto más auténticamente Dacia en el que he trabajado. Un proyecto con el mismo impacto social que tuvo Logan hace 20 años. Y se trata de inventar un objeto que hoy no existe”.

Su objetivo es anticipar el camino que la marca podría seguir en el futuro, aunque eso no signifique que el Hipster pueda llegar a convertirse en un coche de producción en serie.