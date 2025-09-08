Dacia incorpora la versión Hybrid-G 150 4x4 en sus SUV Duster y Bigster

Dacia renueva buena parte de la oferta de motores del Duster, con versiones más potentes; aunque más novedoso aún es el Hybrid-G 150 4x4 que se suma también a la de su hermano mayor, el Bigster.

Así, a las Mild Hybrid 140, Mild Hybrid-G 140, Mild Hybrid 130 4x4 e Hybrid 155 de este último se añade ahora la Hybrid-G 150 4x4. Como su sufijo indica, su motor admite tanto el uso de gasolina como de GLP. Este es un 1,2 l de 140 CV y 230 Nm microhibridado que trabaja en combinación con un motor eléctrico situado en el eje trasero, que se activa automáticamente al detectarse pérdidas de tracción en el eje delantero, y proporciona 31 CV (23 kW) y 87 Nm, de modo que la potencia máxima del conjunto es de 154 CV.

Tanto Bigster como Duster reciben esta versión mibrohibridada que admite gasolina y GLP y en la que se dispone de un motor trasero eléctrico adicionalmente para contar con cuatro ruedas motrices.

Mientras que el térmico está asociado a una caja automática de doble embargue y seis velocidades con levas en el volante, ese último motor eléctrico tiene la particularidad de utilizar un cambio de dos velocidades, como ocurre en coches eléctricos como los Porsche Taycan, Audi e-tron GT o el nuevo Mercedes CLA

El objetivo de este cambio es garantizar el par más elevado posible a baja velocidad en primera, mientras que al utilizar un embrague es posible eliminar las pérdidas de fricción cuando se circula por carretera ya que se desconecta. Por otro lado, la caja permite usar el motor eléctrico combinado con la segunda marcha hasta los 140 km/h.

Por primera vez en un Dacia se añaden las levas para el manejo del cambio en esta nueva versión Hybrid-G 155 4x4.

En cuanto a la batería, esta arquitectura de 48 voltios recurre a una de 0,84 kWh, una capacidad que aunque pequeña, permite en ambos modelos durante un 60 por ciento del tiempo en ciclo urbano moverse exclusivamente con electricidad.

Por otro lado, con los dos depósitos de combustible este Hybrid-G 155 4x4 permite en Bigster y Duster alcanzar una autonomía de hasta 1.500 km antes de tener que parar a repostar.

La rueda situada en la voluminosa consola central de estos SUV se sitúa este mando rotatorio que permite definir los modos de conducción.

Los modos se uso disponibles en este nuevo Hybrid-G 155 4x4 son Auto, en el que se gestiona automáticamente la activación o no del motor trasero; Eco, en el que prima el uso de la propulsión eléctrica y el paso a tracción total con poca adherencia; Snow, en el que se dispone de cuatro ruedas motrices, como también ocurre en Mud /Sand y el Hill Descent Control, que mantiene la velocidad constante entre 4 y 30 km/h.

Mayor potencia para los motores del Duster

Los otros motores del Duster nuevos son versiones de los ya conocidos, de modo que el Hybrid 155 sustituye al Hybrid 140, el Mild Hybrid 140 ocupa el lugar del Mild Hybrid 130 y el Eco-G 120 el del Eco-G 100.

En el primer caso, el motor de gasolina de 109 CV trabaja en combinación con dos motores eléctricos -uno de 50 CV (37 kW) y un motor de arranque/generador- que reciben electricidad de una batería de 230 voltios con 1,4 kWh de capacidad. Para el motor térmico la caja de cambios multimodo aporta cuatro velocidades por las dos disponibles para el eléctrico. Su consumo medio es de 4,6 l/100 km.

En el Mild Hybrid 140 el motor es un 1,2 litros de gasolina que trabaja en ciclo Miller y tiene una microhibridación de 48 voltios en combinación con una caja de cambios de seis marchas. Su batería es la misma de 0,8 kWh que la del Hybrid-G 150 4x4 Gasta 5,4 l/100 km.

En lo que respecta al nuevo Eco-G permite al Duster disponer de mayor potencia y aporta una autonomía con sus dos depósitos de 1.380 km.

Por otro lado, la versión Journey del Duster tiene un nuevo diseño interior, con una tapicería específica y algunos detalles más a juego. En su equipamiento se incluye el asiento del conductor con ajuste lumbar. En cuanto al Extreme aparecen las llantas de aluminio de color negro en su dotación. En los full-hybrid estos dos niveles de acabado suman el control de velocidad adaptativo, de serie en el Journey y opcional en el Extreme.