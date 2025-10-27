La crecida tercera generación del Mazda CX-5 se muestra por primera vez en España

El nuevo CX-5 ya está en España. Al menos, lo está una unidad de exposición que Mazda ha mostrado por primera vez en nuestro país como estrella de la inauguración de uno de sus nuevos concesionarios en Alcobendas, en la zona norte de Madrid.

En la nueva exposición de Mogacar Madrid, en el Centro Comercial Rio Norte situado en la carretera de Fuencarral a Alcobendas, Mazda expuso este SUV de tamaño medio que ahora estrena su tercera generación con un tamaño notablemente mayor de su carrocería que las predecesoras y, consecuentemente, más espacio interior.

El lanzamiento del CX-5 se produce con un único motor: el 2.5 e-SkyActiv de 141 CV con una microhibridación de 24 voltios.

Por el momento, su gama de mecánicas se reduce a lo mínimo: una única propuesta de motorización. No obstante, el presidente y consejero delegado de Mazda España, Ignacio Beamud, uno de los intervinientes en la inauguración, nos aseguró más adelante habrá más opciones.

La disponible y con la que han empezado las reservas del CX-5 es la 2.5 e-SkyActiv G -un cuatro cilindros atmosférico de gasolina con ajuste del tiempo de apertura de las válvulas de admisión y escape- como el que utilizan, por ejemplo y también entre los SUV, los más pequeños CX-30 -4,40 m de largo-; o se estrenó bajo el capó del Mazda 3, tanto en la carrocería de cinco puertas -4,46 m- como en la sedán -4,66 m-.

Respecto a la versión de 194 CV que usaba el anterior CX-5 o los descontinuados Mazda 6, la del nuevo CX-5 ofrece 141 CV. Este mismo bloque motor se emplea, por otro lado, como componente térmico en los SUV híbridos enchufables e-SkyActiv PHEV de los mayores CX-60 y CX-80.

Integramente de aluminio el e-SkyActiv G se caracteriza por una alta relación de compresión y se electrifica con una microhibridación de 24 voltios -tiene la etiqueta Eco-, en tanto que entrega su fuerza a través de una caja de cambios automática con convertidor de par de seis velocidades.

4.000 euros de descuento sobre el precio de tarifa

La versión de acceso, la Prime-Line, cuesta 35.200 euros, por los 37.200 de la Centre-Line. Los dos acabados más altos son el Exclusive-Line y Homura, respectivamente, por 38.700 y 41.480 euros; en todos los casos con tracción delantera. La total está disponible para todos los acabados excepto el primero y su elección supone un incremento del precio de 2.000 euros. Todos los precios corresponden a los de tarifa, aunque existe un descuento adicional de lanzamiento para los CX-5 de 4.000 euros sin fecha de finalización.

Entre las opciones estarían las pinturas metalizadas, con precios que oscilan entre los 550 y 890 euros. Sin embargo, no es el caso de las llantas, con las de 17" de serie en el acabado base y, a partir de ahí de 19", para el resto -negras para el Homura-, sin alternativas a ellas.

El acabado Homura se caracteriza por su tapicería en cuero. Este puede ser de dos tonos: negro o beige, al que Mazda denomina Tan.

En el interior, las tapicerías son las que, fundamentalmente, definen cada acabado. Así es de tejido en el primer nivel, de cuero sintético en el segundo, si bien ya se combina en los asientos delanteros con ajustes eléctricos y calefacción; mientras que el Exclusive-Line añade la memoria a lo anterior y es posible elegir entre un simil de cuero negro o bicolor, combinando este tono con el blanco. Este acabado, junto al siguiente, son los únicos quem puede incorporar un techo panorámico por 1.500 euros. Para el Homura Mazda reserva la posibilidad de elegir entre cuero natural en dos colores, negro o beige.

Los cuatro niveles de acabado, uno por uno

Desde el punto de vista funcional, el Prime-Line cuenta de serie con faros LED, cuadro de instrumentos digital de 10,25"y una pantalla táctil central de 12,9" -ya emergente, no encastrada en el salpicadero- con Google integrado. La conectividad está garantizada mediante Apple CarPlay y Android Auto por cable y dispone de unl sistema de audio con ocho altavoces. En materia de seguridad, incorpora el control de crucero adaptativo y frenada de emergencia.

La instrumentación es en todas las versiones digital, con una pantalla de 10,25". Para el control de las marchas, además del pomo del cambio en este Mazda se dispone de levas en el volante.

El nivel Centre-Line, 2.000 euros más costoso, incluye de serie los cristales traseros oscurecidos y barras de techo en negro brillante, así como un Head-Up Display, el retrovisor interior sin marco, conectividad ya inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, y un portón trasero motorizado.

En cuanto al Exclusive-Line, que supone 1.500 euros más respecto al anterior, asiento del pasajero con ajuste eléctrico en seis direcciones, asientos traseros calefactados y puertos de carga USB-C para los pasajeros posteriores. El equipo de sonido pasa a ser un Bose con una docena de altavoces y el monitor de visión 360° tiene la función See-Through View.

En lo más alto de la gama está el Homura, cuya elección supone elevar la factura 2.780 euros en relación al Exclusive-Line y siempre con la misma tracción. En este caso aparecen elementos distintivos en negro brillante como las propias llantas, parachoques, molduras... así como un patrón de iluminación exclusivo tanto en faros como pilotos.

La pantalla central toma un papel protagonista en el diseño interior del CX-5. La de menor tamaño de las dos posibles tiene 12,9", por los 15,6" de ésta, la mayor: la del anterior CX-5 tenía sólo 10,25".

En el interior se emplea un salpicadero revestido en vinilo e iluminación ambiental en las puertas delanteras con siete colores disponibles; mientras que funcionalmente se dota con asientos delanteros ventilados, faros Smart Full LED adaptativos, portón trasero eléctrico manos libres o pantalla central de 15,6".

Por espacio no va a ser

En nuestra primera toma de contacto a coche parado hemos descubierto un CX-5 que recoge de manera clara el ADN de la marca, modernizándose sin romper estéticamente con las dos generaciones anteriores y con numerosos elementos claramente reconocibles. No en vano desde 2012, cuando este SUV se empezó a fabricar, se ha convertido en el modelo más vendido de la marca y Mazda no parece renunciar a su tirón incorporando cambios excesivos.

Se ha hecho más largo, ancho y alto, así como con mayor distancia entre ejes en su carrocería, creciendo respectivamente casi doce centímetros, uno y tres, con trece más de batalla. A resultas de esto encontramos un SUV plenamente integrado en el segmento D, donde se mide como modelos de marcas de reciente implantación como Ebro o Jaecoo, con los s800 y 7, respectivamente; así como con otros de mayor raigambre en nuestro país como Nissan con el X-Trail, Renault con el Austral o Volkswagen con el Tiguan, entre otras muchas alternativas.

Por espacio longitudinal trasero, el CX-5 se sitúa entre los mejores SUV del segmento D, en el que se encuadra con sus 4,69 m de largo de carrocería.

Las primeras mediciones del interior muestran una anchura, como ya ocurría con su predecesor, muy por encima de la media de su segmento, en línea con los mejores; en tanto que la altura es mucho más discreta -si bien más amplia que la del CX-5 2022, con un resultado correcto, pero ya sin descollar.

En cuanto al incremento de longitud de carrocería se traduce en un espacio longitudinal también destacable y que, respecto a ese CX-5 de segunda generación permite ganar, siempre según nuestra comprobación, unos ocho centímetros para el acomodo de las piernas de los pasajeros traseros.

La paredes laterales no son perfectamente planas, pero este Mazda disfruta de un espacio longitudinal notable en el maletero que le permite sobrepasar con largueza los 500 litros de volumen para la carga.

Por lo que respecta al maletero, según la marca cubica 583 litros, si bien nosotros sólo hemos encontrado 553, 30 litros menos. En todo caso, es un volumen que pone a este Mazda en la zona media de su segmento. Por otro lado, este espacio para la carga disfruta de ventajas como un plano de carga que enrasa con el piso, como también lo hacen los respaldos de los asientos cuando se abaten. O, debajo de ese suelo, un lugar para situar el ocultaequipajes cuando no se precisa junto al kit de reparación de pinchazos.

Las primeras entregas del CX-5, que inicialmente estaban previstas para diciembre, se producirán a principios del año que viene, aunque a decir del CEO de Mazda España, el éxito comercial de esta primera ola está asegurado ya que de los 26 países de Europa en los que está la marca, España es el segundo que acumula actualmente mayor número de reservas de este nuevo SUV.