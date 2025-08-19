Citroën pone a la venta el C5 Aircross con precios desde 29.690 euros

Citroën ya tiene a la venta el C5 Aircross con precios desde 29.690 euros

El nuevo C5 Aircross ya puede reservarse en los concesionarios de Citroën. Se trata de la segunda generación de este SUV y que, ahora, utiliza como punto de partida la plataforma STLA Medium de Stellantis estrenada por los Peugeot 3008 y 5008.Esta base le debe permitir a este Citroën crecer en habitabilidad, confort y eficiencia.

Además, si bien nació como específicamente eléctrica, también admite otros sistemas de propulsión basados en motores térmicos, de modo que su primera fase de lanzamiento, el C5 Aircross se ofrece en versiones Hybrid de 145 CV junto a otras totalmente eléctricas, los ë-C5 Aircross, en variante de 210 CV (154 kW) y con batería de 73 kWh, con una autonomía que alcanza hasta los 520 kilómetros conforme al ciclo WLTP.

Incialmente la gama la conforman las versiones Hybrid de 145 CV y la eléctrica de 210 CV (154 KW) combinadas con cuatro niveles de equipamiento.

La gama de este SUV de 4,65 m se estructura en cuatro niveles de equipamiento: You, Plus, Max y Business, éste destinado exclusivamente al canal profesional.

El precio del C5 Aircross Hybrid 145 CV arranca en los 29.690 euros que supone la elección del nivel You si se financia y sin incluir los gastos de preentrega o matriculación, sigue en los 32.790 euros del nivel Plus y alcanza los 35.790 euros en la versión Max.

Por su parte, el ë-C5 Aircross parte de los 39.490 euros del You, con precios de 42.590 y 45.590 euros para los acabados Plus y Max, respectivamente.

Entre los elementos más característicos del interior del C5 Aircross está la pantalla multimedia vertical.

Está previsto que oferta se completará a lo largo del año que viene con una versión híbrida enchufable de 195 CV y una variante eléctrica más potente, de 230 CV y, gracias a una batería de 97 kWh, con autonomía WLTP de hasta 680 km.

En el cambio de generación este SUV ha perdido una de sus aportaciones más características: los tres asientos independientes de su fila posterior.

Entre su dotación destaca la pantalla táctil vertical, el head-up display o ayudas a la conducción entre las que se incluyen el asistente de cambio de carril semiautomático, detección de ángulo muerto de largo alcance, alerta de tráfico cruzado trasero o el sistema VisioPark 360°, además de faros matriciales o el paquete Drive Assist 2.0.