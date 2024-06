La CE confirma que el consumo real de los coches es un 20 por ciento mayor al WLTP

La norma WLTP, siglas de World Harmonized Light-duty Vehicle Test Procedure, es el estándar actual que se utiliza para homologar el consumo y las emisiones contaminantes de los vehículos que se venden en la Unión Europea.

Reemplazó en 2019 a la NEDC, actualizada en diferentes ocasiones, con el objetivo de representar de manera más fiel las condiciones reales de conducción, ofreciendo así datos más precisos. Para ello, se incrementaron velocidades, distancia y tiempo, se incluyeron diferentes escenarios, etc. Sin embargo, aún con ese propósito, los datos de la WLTP aún están lejos de lo que, en realidad, consumen o emiten los coches cuando circulan en el día a día.

Así lo ha puesto de manifiesto un estudio ofrecido por la Comisión Europea en base a los datos recogidos por las entidades de las distintas entidades que realizan las inspecciones técnicas en Europa a través de los OBFCM (On-Board Fuel Consumption Meter) de los propios vehículos que pasan por ellas. En representación de nuestro país ha participado la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (AECA-ITV), quien ha aportado datos anónimos de los recibidos desde mayo de 2023, cuando se autorizó a esas entidades a recabar los mismos.

Los registros obtenidos a través de los puertos de datos de los vehículos que pasan por las ITV registran, en todos los casos, valores más altos que los homologados: de media, hasta un 20 por ciento.

La conclusión inicial de la Comisión Europea es que el consumo real de combustible de los vehículos es una quinta parte más, es decir, un 20 por ciento superior del que muestran los documentos oficiales de homologación.

Con mayor precisión, el informe explica que la diferencia media observada entre las emisiones de CO2 y el consumo de combustible reales y el reportado en los documentos oficiales de los vehículos nuevos matriculados en 2021 en la UE fue del 23,7 por ciento (34,6 g de CO2/km) para los vehículos con motores de gasolina; y del 18,1 por ciento (27,8 g de CO2/km), en el caso de los Diesel.

Los híbridos enchufables, los que más gastan y emiten respecto a la WLTP

Asimismo, este estudio señala la alta disparidad con los datos homologados que afecta a los vehículos híbridos enchufables matriculados en 2021. Así, las emisiones de CO2 reales fueron, de media, 3,5 veces (100 g CO2/km) superiores a las oficiales. Esto, para la Comisión Europea, “confirma que estos coches no están aprovechando actualmente su potencial, en particular porque no se cargan y conducen de forma totalmente eléctrica con la frecuencia que se debería".

Ya sea por desidia por parte de los conductores de los híbridos enchufables, que se muestran remisos a usar la electricidad repostada para sus desplazamientos, o por la falta de puntos donde hacerlo, los PHEV son los vehículos que mayor disparidad ofrecen en el consumo real respecto al homologado.

El informe también señala que la “amplia diferencia” que hay en el caso de los vehículos más pesados, como los SUV y los coches de lujo, cuyas emisiones ya son “significativamente mayores” que las de otros automóviles. Esta diferencia “podría agravar los efectos de las tendencias observadas en el parque automovilístico, en el que el tamaño y el peso medios de los vehículos han aumentado, reduciendo los efectos de las mejoras en la eficiencia del combustible”, señala la Comisión Europea.

Este informe es el primero que se realiza con esa aportación los datos de consumos y emisiones reales de CO2. Se han utilizado para él los comunicados a lo largo de 2022 y usando los recogidos de vehículos matriculados por primera vez en 2021. En total se han analizado 988.124 vehículos, es decir, los provenientes de un 10,6 por ciento de los turismos y el 1,0 por ciento de las furgonetas matriculadas por primera vez en 2021 en Europa.

La conclusión de la Comisión Europea es que “aunque estos primeros datos aún no son lo suficientemente amplios o representativos como para extraer conclusiones firmes, sí proporcionan una valiosa información preliminar sobre las emisiones de los automóviles, en cuanto a cómo se comparan las emisiones de CO2 oficiales de homologación y las reales entre los distintos tipos de vehículos y fabricantes”