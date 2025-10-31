BYD estrena su primer kei car eléctrico, el Racco, en el Japan Mobility Show 2025 junto al Seal U DM-i

Desde que llegara a Japón en julio de 2022, BYD ha lanzado para ese mercado modelos conocidos en Europa como los Atto 3, Dolphin, Seal y Sealion 7. Ahora, a ellos se suman el Seal U DM-i, identificado allí como Sealion 6 DM-i, así como un modelo inédito en nuestro continente y desarrollado específicamente para ese mercado, el Racco.

Este pequeño coche tiene la particuaridad adicional de que es eléctrico, de modo que así la marca china avanza hacia su objetivo de disponer de entre siete y ocho modelos eléctricos e híbridos para 2027.

Por otro lado, BYD ya cuenta con 66 puntos de venta en todo Japón.

El Japan Mobility Show 2025 también le ha servido a BYD para presentar vehículos comerciales. Es el caso de su camión eléctrico T35, que se lanzará en ese país en 2026 -ha sido concebido para encajar con las normativas japonesas- o el J6 Livin Car Concept. Igualmente ha exhibido los autobuses eléctricos J7 y K8, de tamaños mediano y grande.

Más allá del mercado japonés, la actividad de BYD en Asia-Pacífico se extiende a más de 20 países y regiones, abarcando vehículos comerciales, turismos, carretillas elevadoras y sistemas de transporte ferroviario.