BYD desafía a las berlinas y familiares PHEV europeos con el Seal 6 DM-i

Se pone en marcha la comercialización del que es el octavo modelo de la familia española de BYD; un Seal 6 que llega con dos siluetas, una de tres volúmenes y otra familiar de dos que recibe la denominación Touring, la primera de este tipo para la gama de la marca china. Ambos tienen 4,84 m de largo y la misma anchura de carrocería, 1,88 m, en tanto que la altura difiere levemente: es de 1,50 m para el sedán y un centímetro más para el familiar.

Asimismo, ambos Seal 6 exclusivamente se ponen a la venta con una única tecnología de propulsión, la hibridación enchufable de la que dispone BYD y se estrenó en nuestro país con el hoy superventas, Seal U, si bien la marca viene construyendo PHEV desde 2008, desde que estrenara esta hibridación en su F3DM. El sistema de este nuevo modelo es, por tanto, el Dual Motor Intelligent o DM-i, que es como aparece en el apellido de estos coches y reflejado en la tapa del maletero o el portón.

El Seal 6 sedán apenas cuenta con rivales de su tamaño con los que medirse. El precio, por otro lado, juega a su favor, frente a ellos.

Estos nuevos BYD serán equivalentes, en el caso del sedán, por tamaño y sistema de propulsión, por un lado, de berlinas de cuatro puertas como los Serie 3 de BMW o Clase C de Mercedes -siempre más potentes y costosos-. En lo que atañe a la carrocería familiar, fundamentalmente, de los Skoda Superb Combi y Volkswagen Passat Variant, aunque también estos nuevos BYD ofrecen algunas características parejas a los Audi A5 Avant, Volvo V60, Mercedes C Estate o BMW Serie 3 Touring.

En todo caso, desde la marca no desdeñan la comparación incluso con los más pequeños Seat y Cupra León Sportstourer, Opel Astra, Opel Astra Sports Tourer, Peugeot 308 SW, Skoda Octavia Combi o Kia Ceed Tourer, entre otros, todos los cuales tienen sistemas de propulsión híbridos enchufables.

El Touring se sitúa en un terreno fronterizo entre los familiares híbridos enchufables de los fabricantes generalistas y los premium por sus características.

Precios desde 37.000 euros para el cuatro puertas y 38.550 para el familiar

La mayoría de los modelos enunciados cuentan con potencias comprendidas entre los 180 y 300 CV y, frente a todos, la gran ventaja de los Seal 6 está en sus precios. Estos arrancan con tarifas de 37.000 euros para la carrocería de cuatro puertas y 38.550 euros,pero que con descuentos ofrecidos por la marca, ayudas a la compra vinculadas al Moves u ofertas de financiación se quedan en 27.990 y 29.490 euros, respectivamente, en ambos casos con el sistema DM-i menos potente.

Porque estos nuevos BYD disponen de dos, ambos con un motor de 1,5 litros atmosférico de gasolina como componente de combustión. Un sistema está, el identificado como Boost, ofrece una potencia combinada de 184 CV; el otro con 212 CV, para los Comfort, en cualquiera de sus dos carrocerías

De montar el sistema de propulsión híbrido enchufable con la batería más capaz de las dos estos Seal 6 llegan a homologar más de 100 km eléctricos.

Otra diferencia entre ellos proviene de la capacidad de sus baterías con química LFP -alojadas bajo el piso del coche-, que en el primer caso es de 10,1 kWh y sólo puede cargarse, si se enchufa, con corriente alterna, usando un máximo de 3,3 kW; mientras que el sistema de propulsión más enérgico tiene una de 19 kWh que, además de un OBD que puede recibir 6,6 kW, admite también hasta 26 kW si se carga con corriente continua.

Respectivamente, Boost y Comfort ofrecen hasta 50 y 105 kilómetros de autonomía eléctrica, aunque si se agota también el combustible de sus depósitos llenos -que son de 65 litros- puede no ser necesario parar ni ha repostar ni a recargar las baterías antes de los 1.505 kilómetros en el caso del sedán y 1.350 del Touring, en tanto que su consumo combinado es de es de 4,4 y 4,8 l/100 km. Esto ha llevado a la marca a utilizar como lema para su lanzamiento comercial el de "llegarás más lejos".

BYD está atinando con los asientos, que son cómodos no sólo por sus múltiples regulaciones eléctricas, también por dimensiones -que en este caso son muy amplias de banqueta- o mullidos. Además, conduciendo es posible ir muy cerca del suelo.

Dirección y suspensión más cercanas al gusto europeo

En esta primera toma de contacto, brevísima por otro lado, hemos podido detectar un ajuste de la servodirección menos asistida que en los primeros modelos de la marca, así como una suspensión que ofrece una pisada más sólida. Son, probablemente, dos de las consecuencias de la recepción por parte de la marca de las sensaciones emitidas por los usuarios europeos y que empiezan a llegar a sus modelos, al igual que ya ha ocurrido poco tiempo atrás con el Dolphin.

En la consola central, entre los dos asientos, se sitúa el interruptor que permite al conductor elegir entre un andar exclusivamente eléctrico o híbrido. Como es habitual en la marca, los interiores presentan una buena factura.

Se siente silencioso, por lo demás, y verdaderamente dispuesto a trabajar con electricidad incluso con aceleraciones, si no a fondo, sí algo enérgicas. Con más exigencia el sistema pasa a trabajar en un modo híbrido en paralelo en el que utiliza la fuerza de sus dos motores, el de gasolina y el eléctrico -que es el que lleva más energía siempre a las ruedas-, mientras que en el resto de situaciones -que son las más-, si es necesario porque así lo requiere la descarga de la batería, el motor de combustión va a desempeñar el papel de generador de electricidad sin conectarse directamente a las ruedas.

En todo caso, el conductor puede forzar el uso de los modos EV y HEV a través de un pulsador que se encuentra en la consola central. Sin embargo, para decidir cuánta energía produce la frenada regenerativa hay que irse a la pantalla central, una de 15,6" en la versión Comfort que hemos conducido, aunque en la Boost -y el acabado Comfort Lite- es de 12,8". Como en todo BYD, puede situarse en horizontal o vertical, si bien en este último caso es posible que algunas aplicaciones de los teléfonos no funcionen adecuadamente. El equipo multimedia admite la conexión de Apple CarPlay y Android Auto sin necesidad de cables.

El Seal 6 aporta la posibilidad de elegir entre varios modos de conducción que ajustan diferentes elementos del chasis y sistema de propulsión.

Espacio suficiente para pasajeros o carga

En lo que respecta al espacio habitable, señalemos que las dimensiones son idénticas en ambos formatos del Seal 6. Así, por ejemplo, ofrecen una anchura semejante a la de los Superb de Skoda y una altura inferior en las plazas delanteras e igual en las traseras, formidables cotas; mientras que el modelo checo les aventaja claramente en espacio longitudinal: el del BYD es más parecido al de su primo hermano, el León Sportstourer. En todo caso, atrás no se va mal servido de centímetros y se dispone tanto de un acceso cómodo como de un suelo plano, sin túnel de transmisión que moleste.

No son los más amplios, pero no van mal desprovistos de espacio y recursos como el techo acristalado o el suelo plano ayudan a aumentar la sensación de confort de los pasajeros.

El maletero de la berlina, que sobre el papel ofrece 491 litros, en la realidad alrededor de 531, aporta un volumen muy meritorio frente a la competencia; aunque no todos son útiles en tanto que las articulaciones de la tapa roban cerca de 32 cm de altura. Por su parte, el familiar presume de unos discretos 500 litros que, con el metro en la mano, crecen hasta los 520.

Ambos aportan la posibilidad de abatir los respaldos traseros en partes asimétricas, ofreciendo una continuación levemente inclinada del suelo del maletero, pero a su mismo nivel; y el Touring, además, dispone de un hueco portaesquíes. En éste, el confort va a más gracias a que el portón es eléctrico y la funcionalidad a que es posible usar sus barras del techo para situar sobre ellas accesorios de carga.

La mucha mejor accesibilidad al maletero es, por sí misma, una razón de peso para elegir el familiar antes que el sedán, en el que una tapa no hace las cosas tan fáciles.

Al margen de las pantallas -la de la instrumentación, de 8,8" es la misma para todos los acabados-, las otras diferencias de equipamiento entre los niveles llegan de las llantas, que son de 17 o 18", según se trate de los Boost y los dos Comfort, en tanto que ambos comparten una función poco frecuente entre los híbridos enchufables ya que su OBD admite la de V2L y que puede alimentar dispositivos eléctricos externos con hasta 3,3 kW.

Si el Boost tiene asientos delanteros motorizados -tienen banquetas muy largas y permiten situarse muy cerca del suelo, apenas a 21 cm del suelo-, retrovisores ajustables y plegables con motores, sensores de aparcamiento traseros y cámara de visión trasera, los Comfort añaden el volante calefactado, los cristales traseros tintados, las luces de cortesía en los retrovisores exteriores, la iluminación ambiental, el retrovisor interior antideslumbramiento, la base de carga inductiva de 50 W o un equipo de sonido más potente con ocho altavoces.

A diferencia del Touring, en el Sedán o Seal 6 "a secas", los respaldos traseros se abaten en dos partes asiméticras. Hay que tener en cuenta lo que ocupan las articulaciones de la tapa al cerrarse.

Al margen de los precios ya descritos de las versiones de acceso, el Seal 6 DM-i Comfort Lite, con carrocería sedán, tiene de tarifa el de 42.000 euros y que, con campañas y ayudas a la compra -frente a los 2.500 del Moves del Boost, aquí son hasta 4.500 por su mayor autonomía, aunque BYD aporta 2.500 euros -, así como descuento por financiación, se quedan en 30.990; en tanto que el Comfort cuesta 43.000 euros que se reducen con las mismas ofertas y subvenciones a 31.990 euros. Para el Touring, los precios de lista son 1.500 euros mayores y el resultado con descuentos, otro tanto.