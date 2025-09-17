Más autonomía eléctrica y menos gasolina, así es la nueva generación de híbridos enchufables

En el inicio de su comercialización los híbridos enchufables, Plug-in Hybrid o PHEV se conformaban con ofrecer una autonomía eléctrica homologada conforme a la norma WLTP de unos 50 ó 60 km cuando no menos, mientras que en condiciones reales de uso la energía de su batería proporcionaba unos 40 km. Eran cifras, tanto unas como la otra, que permitían que esta tipología de híbridos se convirtiese en una alternativa muy competitiva para cubrir buena parte del día a día de muchos usuarios, con la ventaja de que al hacerse en modo eléctrico los costes por kilómetro eran más bajos que de usar el combustible de sus depósitos y con el añadido de que estaban libres de emisiones locales contaminantes.

Sin embargo, también era posible que no pocos conductores necesitaran tener que recurrir al motor de combustión, incrementando así el gasto en gasolina -los Diesel son prácticamente inexistentes y se limitan a Mercedes-Benz- y reduciendo el atractivo de esta tecnología frente a otras opciones.

Los nuevos híbridos enchufables, como el C10 REEV de Leapmotor, se convierten en una alternativa para el uso real muy conveniente para muchos conductores.

En todo caso, existía quien exclusivamente se fijaba en estos híbridos enchufables por dos cuestiones derivadas de sus sistemas de propulsión pero no directamente relacionadas con su rendimiento. Por un lado, la etiqueta Cero que identifica indistintamente tanto a los eléctricos como, tal cual es el caso, a los híbridos enchufables que cuentan con una autonomía eléctrica igual o superior a 40 km; como, en la actualidad, la disponibilidad de ayudas a la compra vinculadas al plan Moves III de hasta 7.000 euros, así como una deducción del 15 por ciento del precio en el IRPF correspondiente siempre que su precio sin IVA no supere los 45.000 euros.

En todo caso, no faltaban informes que alertaban sobre que, frente a la falta de disponibilidad de puntos de carga, bien particulares o bien de uso público; e incluso, por la incomodidad que supone su utilización frente al más simple y rápido repostaje de gasolina, había no pocos usuarios que optaban por ellos exclusivamente por estas dos últimas ventajas.

Un cambio de reglas de la mano de las baterías más capaces

Con la llegada de una nueva generación de híbridos enchufables con baterías más capaces, las reglas del juego cambian, en tanto que hoy ya existen modelos capaces de recorrer más de 100 km en modo eléctrico, con algunos alcanzando los 140 km e incluso los 200 km, lo que supone relegar las excusas para no emplear la electricidad por delante de la gasolina en mayor número de desplazamientos o durante trayectos más largos.

Su mayor inconveniente, como es lógico, deriva de que los híbridos enchufables, y en mayor medida en este caso, son más costosos que otras propuestas con motores de combustión por su mayor complejidad constructiva y que, asimismo, también resulta más costoso su mantenimiento; no obstante, frente a los eléctricos son una alternativa muy competitiva, sobre todo para quienes realizan viajes de larga distancia y no quieren depender de puntos de recarga frecuentemente.

Entre los compactos, el Golf eHybrid de Volkswagen se convierte en la referencia por kilometraje con su batería, ésta de 25,7 kWh y la misma que emplean Audi A3, Skoda Superb, Volkswagen Passat, Cupra y Seat León, entre otros.

Sin embargo, hay que advertir de que no se trata de la solución perfecta para todos los perfiles de conductor y *si su uso principal se limita a trayectos cortos y urbanos, un coche eléctrico puede ser más eficiente, limpio medioambientalmente hablando y económico a largo plazo.

Los primeros puestos del ranking de autonomía eléctrica de los PHEV pertenecen a marcas chinas. Como dato curioso, el Leapmotor C10 en su versión REEV de autonomía extendida, que figura como el segundo híbrido enchufable con más alcance eléctrico tras el líder Lynk & Co 08, también se posiciona entre los más económicos disponibles en el mercado español.

Los 5 PHEV con la mayor autonomía eléctrica homologada

Marca y modelo

Autonomía homologada (km)

Precio desde (euros)

Lynk & Co 08

200 km

52.995

Leapmotor C10 REEV

145 km

33.724

Omoda 9 SHS

145 km

49.777

Volkswagen Golf 1.5 eHybrid

143 km

38.840

Audi A3 40 TFSIe

142 km

46.270

La batería de 39,6 kWh de la que dispone el Lynk & Co 08, digna de más de un eléctrico, le permite encabezar con holgura esta clasificacion. Como otras, puede cargarse con corriente continua o alterna usando, respectivamente, hasta 50 u 11 kW.

La utilización de baterías más capaces e, incluso, con la posibilidad de carga con corriente continua en algunos casos, sitúa a los nuevos híbridos enchufables en una nueva etapa que se caracteriza por más autonomía y más opciones de uso. Son así una alternativa real para quienes necesitan un turismo versátil que combine lo mejor de la combustión y la electrificación.