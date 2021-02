De Utrera... al mundo entero

Los picos, al son de los sabores

Fue Sergio, mi profesor de guitarra flamenca, quien me explicó que hay dos tipos de forma de tocar este instrumento: siendo el protagonista, o acompañando el cante y el baile. Él toca para acompañar, y siempre es sutil, generoso, empático, formando parte de un juego.

Y me acuerdo de él y de este acompañamiento, cuando al inicio de un festival gastro, esa bolsita de picos me pide “ábreme”.

Sublimando el pico a producto Gourmet

Me dediqué a buscar referentes, y me fijé en las cestas de pan de varios restaurantes "top" en Cádiz, en los que se repetía una panadería: Obando.

Con fábrica en Utrera, me dispuse a saber más. Tuve la suerte de conocerla de la mano de uno de sus dueños, Jaime Obando. Jaime me recibe amablemente y en un paseo por sus instalaciones conversamos:

“Con todos los picos que se fabrican y la competencia, Jaime, ¿qué diferencia este producto del resto?”, le pregunté

“Su textura y su sabor” me contestó “... y es que tenemos un secreto para conseguirlo… ”.

Me encantan los misterios, y tengo que confesar que me tiene intrigada.

El secreto está en... la fermentación

Me dispongo a hacer fotos, pero hay una máquina muy especial que Jaime no me deja fotografiar. Creo que hemos llegado a la clave!

Pero, ¿qué tenía de especial esa máquina para transmitir a esa masa un gusto tan rico? Me cuenta orgulloso que es un aparato diseñado por ellos, que gracias a su dilatada experiencia como panaderos y sus ganas de innovar, es capaz de imitar el comportamiento de un humano cuando masajea el pan. Es por ello, que es perfecta para dejar que fermente el pan en su justa medida, otorgándoles a los picos ese sabor y textura tan característica que otros no tienen.

Y es que además, los picos nunca salen iguales!

De Utrera a París, Hong Kong, Estados Unidos...

Después de escuchar en todos los países donde Obando había llegado, me di cuenta son unos embajadores maravillosos de nuestra cultura gastronómica en el mundo. Se encuentran en los lineales de las principales cadenas, y acompañan en los viajes internacionales a nuestros mejores jamones y quesos.

Feliz de aprender y descubrir cómo se hacen las cosas, vuelvo en el coche con la ventanilla bajada, el viento en la cara, saboreando unos picos que hace nada he visto nacer. Y mientras mastico, voy pensando que cuando las cosas se hacen bien, puedes llegar de Utrera al mundo entero.

