Dos positivos de Covid entre los 490 test realizados en Barbate

El Ayuntamiento de Barbate ha tenido conocimiento a través de la Consejería de Salud y Familias de los resultados del cribado masivo realizado en la localidad con test de antígenos.

Las pruebas se han hecho a una muestra aleatoria, seleccionada por criterio epidemiológico de incidencia de la enfermedad y representativa de la población. En total, de las 800 personas convocadas, se han sometido a las pruebas un total de 490 vecinos, resultando detectados dos casos positivos.

Por otro lado, tras las últimas novedades sobre el proceso de vacunación en diversos municipios de la provincia, la concejala de Sanidad del Ayuntamiento de Barbate, Ingrid Núñez, ha remitido un documento a la Delegación Territorial de Salud y Familias de la Junta de Andalucía para conocer los planes de vacunación para el municipio de Barbate.

Núñez recuerda que ya se mantuvo una reunión en este sentido el pasado miércoles 17 de febrero, tras la que desde el Ayuntamiento de Barbate se planten varias cuestiones como cuándo se iniciará el proceso de vacunación en el municipio o cuál es el criterio utilizado para priorizar dentro de la provincia.

Según argumenta la edil barbateña, en el escrito dirigido a Salud, “hemos tenido constancia de que se va a proceder a vacunar a la población de dicho rango de edad (mayores de 80 años) en Vejer y Chiclana, ambos municipios pertenecientes al mismo distrito sanitario que Barbate y ambas localidades que en estos momentos presentan menor tasa de incidencia que su localidad”. Por tanto, Ingrid Núñez traslada que “nos gustaría que nos aclarasen el criterio de vacunación para poder darle a sus vecinos una explicación coherente con la realidad en la que nos encontramos”.

Además, en el caso de que se procediera a la vacunación de personas mayores de 80 años que no sean dependientes, la delegada municipal de Sanidad pregunta a la Delegación Territorial de Salud y Familias “cuándo se vacunaría a las personas en ese mismo rango de edad que son dependientes y no se encuentran en residencias, no son atendidas por ayuda a domicilio y son atendidas por familiares directos”. En el caso de personas de dicho rango que no sean dependientes pero sufran algún tipo de patología o enfermedad de riesgo, se pregunta si “¿deben desplazarse al punto de vacunación o van a ser vacunadas en su domicilio?”.

Para finalizar la batería de cuestiones, la edil pregunta sí se va a centralizar el servicio de vacunación por unidad móvil en un punto fijo del municipio hasta que se vacune toda la población. Núñez recuerda que el Ayuntamiento no tiene ninguna competencia en la planificación del proceso de vacunación, siendo esta labor de la Consejería de Salud y Familias. Sin embargo, el Consistorio ya ha puesto a disposición de la Administración Autonómica las instalaciones del pabellón del polideportivo municipal para que se tengan en cuenta en las futuras labores de vacunación.