Pasaporte covid: Malestar en el sector de la hostelería de Conil por el control de acceso a los clientes

Conil es una de las localidades de la comarca de la Janda donde el gremio de la hostelería y la restauración está representado por un colectivo con un alto respaldo, en este caso, la Asociación de Jóvenes Restauradores.Su presidente, José Antonio Ureba, ha mostrado su malestar ante, lo que considera, “un nuevo despropósito”, con el sector de la hostelería, que ha venido adaptándose a las exigencias de las autoridades sanitarias desde el principio de la declaración de la pandemia de la Covid-19.

Para este profesional de la hostelería, “siempre nos exigen a los mismos”, preguntándose si ahora deben contratar los servicios de vigilante de seguridad, porque “no sabemos cómo vamos a llevar a cabo esta medida”. Igualmente, expone que si es la Policía Local la que tiene que controlar el cumplimiento de los establecimientos de esta medida “se tendrá que traer al ejército, porque no hay policías suficientes para controlar esto”, asegura, lamentando que hace unas semanas la Junta “echase a 8.000 profesionales sanitarios a la calle”.

De momento esta medida de control del acceso es para los clientes que entren dentro del establecimiento, y no para los que estén en las terrazas. Aunque si precisan acceder a los aseos, pues no pueden usarlos al estar dentro de local, y en caso de no tener el certificado, no se les puede dejar pasar. Tampoco pueden saber si el certificado que se les enseña es de la persona que lo muestra, “nosotros no somos policías”, dice.El presidente de este colectivo que representa a una importante parte del sector de la hostelería local, apunta que “nosotros lo que queremos es que nos hablen claro, no solo como dueños de los establecimientos, sino por todo lo que conlleva el funcionamiento del establecimiento, ya que tenemos personal contratado de cara a estas fiestas, y debemos saber qué restricciones vamos a tener para tener un determinado personal, y por otro lado, el tema de los proveedores, ya que vamos comprando material en previsión de lo que tenemos por delante”.