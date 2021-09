Un joven de Vejer se convierte en empresario con sólo 16 años

El joven vejeriego, Alejandro Domínguez, con solo 16 años, se ha convertido en empresario, al dirigir dos portales informáticos, uno con sede en Inglaterra y otro en España.

Este estudiante de primero de Bachillerato de Ciencias en este curso 2021/2022, ha reconocido que desde pequeño le ha gustado el ámbito de la programación informática, y con apenas diez años, ya comenzó a confeccionar páginas web, viendo que en la programación y el diseño que se desenvolvía con soltura. Unos años después, con 14, creó su primera empresa en Reino Unido, que a día de hoy sigue manteniendo, creando un nuevo portal ahora con 16 años en nuestro país. De forma paralela ha confeccionado una aplicación para dispositivos móviles dedicada al sector hotelero.

Alejandro, pretende con sus portales, cubrir las necesidades de las empresas en cuanto a darles visibilidad en internet, o resolver necesidades con sus aplicaciones. De forma autodidacta, se ha ido impregnando de toda la información existente en internet para formarse con tutoriales o cursos en línea, logrando de forma fácil y económica unas prácticas que con el paso de los años han ido dando sus frutos con la combinación de aciertos y errores.

Este joven vejeriego, recuerda que todo comenzó a la edad de cinco años, cuando le regalaron su primer ordenador, empezando a “trastear” el sistema operativo, instalando y desinstalando programas y la propia máquina informática que le servía para ir acumulando conocimientos y decantándose más por la programación.

Su reto es estudiar ingeniería informática y seguir con su empresa CreativeTecno, que actualmente presta sus servicios, en distintos idiomas, a varias entidades corporativas. En el ámbito local de Vejer, está creando aplicaciones para cubrir las necesidades de varios establecimientos dedicados al sector turístico de la zona.

Domínguez, ha apuntado que “algunas veces, cuando tengo mucho trabajo, mi madre me echa un cable, ya que está conmigo en el proyecto”, además de tirar de otras personas o empresas proveedoras, según las necesidades que se le planteen.

Según su experiencia, las mayores necesidades que presentan sus clientes, son portales informáticos que sirvan de nexo de unión entre sus clientes y la entidad que ofrece sus servicios, enlazando con proveedores. En su opinión, el pequeño y mediano empresario aún le cuesta entender que para evolucionar en su negocio debe tener un portal web. “Tienes que convencerlo poco a poco, sobre todo explicándoles las ventajas que tiene, más que los inconvenientes, que son mínimos, y que debe incluirse como un gasto más, pero que a la larga dará resultados”.

Alejandro asegura que no es un “efecto inmediato”, ya que “es necesario después de crear la página web, que tenga un buen funcionamiento, que la estrategia de marketing que esté utilizando sea correcta y que funcione, además de difundir esa página, no es abrirla y que te empiecen a llegar reservas o compras”.

Según reconoce, el sector turístico es el que está más abierto a dar este paso, como son los alojamientos de alquiler y casas rurales, ya que “es un sector que le beneficia bastante, puesto que la comodidad de poder poner una página en la que lleguen las reservas inmediatas, con confirmación al instante o el uso de la aplicación que hemos creado para la conexión con los demás canales denominado, Channel Manager, que conecta todos los canales de venta en una sola aplicación, ahorra mucho trabajo, por lo que, cuando lo prueban, no quieren cambiar”, asegura.

Alejandro, entiende que llegar hasta donde él ha llegado, es “mucho esfuerzo, dedicación, no es abrir la empresa y empiezan a caer los clientes, se necesita mucho tiempo, me he pasado días enteros trabajando y programando, dando resultados a largo plazo, es algo que necesita mucho trabajo y mucha dedicación”. Su reto, es seguir innovando día a día, no descartando en pocos años poner en marcha otros proyectos que “tiene en mente”, además de “cubrir las necesidades que vayan surgiendo”.

Recientemente, el diputado de Cultura, Antonio González, ha recibido en el Palacio Provincial a Alejandro Domínguez, “un chico genial que inspira y merece todo nuestro apoyo y reconocimiento”. Sobre él, ha expuesto González, que tiene “talento, madurez, ideas claras”, contando con “nuestro apoyo, visibilidad y ayuda, sinceramente, merece la pena. Estoy convencido de que hay gente cercana muy orgullosa de ti”, apostilló.