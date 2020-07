Abren juicio oral contra un ex concejal y un técnico de Vejer nueve años después de la denuncia

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Barbate, ha trasladado a la Audiencia Provincial que proceda a la apertura de un juicio oral contra el ex concejal socialista de Obras Públicas de Vejer, Francisco Javier Gavira, y contra el arquitecto técnico municipal, Carlos Rodríguez, por un caso de prevaricación. Un procedimiento judicial que se inició en el año 2011 a raíz de la denuncia de la representante del propietario de un hotel que se construyó en la calle Rosario, siendo alcalde, Antonio Jesús Verdú, que está citado también como testigo. La denuncia se presentó en septiembre de 2011, tres años después de haberse realizado las obras, que se acometieron en 2007.

Según recoge la parte dispositiva, para ambos se pide una pena de seis años de inhabilitación para desarrollar cargo público, la indemnización al propietario del establecimiento hotelero de casi 28.000 euros y el abono de las costas del procedimiento judicial. En caso de que no afronten esos pagos, el Ayuntamiento de Vejer sería el responsable civil subsidiario de este abono.

Francisco Javier Gavira, ha expresado su absoluta tranquilidad, “la misma que”, asegura, ha “tenido en estos 9 años desde que se iniciara proceso judicial”. En este sentido expone que tiene depositada toda su confianza en “la justicia y está convencido que todo quedará en una sentencia absolutoria”.

Gavira, ha expuesto que “Debo confesar que ya hay ganas de que acabe todo esto, no tiene sentido seguir con este proceso 13 años después de los hechos y con el convencimiento de que quedará en nada. Siempre actué defendiendo los intereses del Ayuntamiento de Vejer y por ende de mi pueblo. Ya por fin se demostró que no hubo ni extorsión, ni coacción ni tantas y tantas cosas que se dijeron, ahora ya queda la recta final para soltar el lastre definitivo, más cuando hace años que no soy una personalidad pública y habiendo dejado la política activa”.

En cuanto a la responsabilidad civil, se les solicita una fianza por valor de 27.963,69 euros, que en caso de no presentarse llevará al embargo de sus bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada. Una copia de este Fallo Judicial ha sido remitida a cada una de las partes, incluyendo al alcalde, que deberá alegar lo que en derecho convenga en su calidad de responsable civil subsidiario.

Entre los testigos citados, están el propietario del hotel, los agentes de la Guardia Civil que tomaron declaración a los acusados, la denunciante, y varios responsables políticos que ya no están en activo como el ex alcalde, Antonio Jesús Verdú, Antonio Muñoz y José Antonio Bello, entre otros