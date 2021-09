El PP critica la “negativa” de un aumento de más guardias civiles en la Janda

En unas recientes declaraciones en Vejer del Subdelegado del Gobierno de España, José Pacheco, donde exponía que “la comarca de la Janda tiene prácticamente cubierto el catálogo de todos los puestos de la Guardia Civil”, y que aparte de eso, el Plan Especial ‘Verano Seguro’, que desarrolla en esta época estival el Ministerio del Interior, “tiene especial relevancia en la provincia, ya que es la que más refuerzos recibe”, viéndose Cádiz, “doblemente reforzada”.

Pacheco recordó que “tenemos una costa muy grande, con muchísimos kilómetros, y la Guardia Civil no sólo tiene que atender a la seguridad ciudadana, atendiendo también casos de narcotráfico, o pateras con inmigrantes”. A renglón seguido, destacó la colaboración existente con las policías locales, un cuerpo que en su opinión “debe verse reforzado”. El Subdelegado, manifiesta que “todo lo que es el control del día a día, que haya masificación de personas o una botellona, en primera instancia es la Policía Local la que tiene que atender ese tipo de incidencias”.

Estas explicaciones no han gustado en las filas del Partido Popular, y el diputado nacional, y concejal de Turismo del Ayuntamiento de Vejer, José Ortiz, le ha pedido que “dimita”, al considerar que “el señor Subdelegado del Gobierno, ni está ni se le espera”, y en su opinión, “el traje de Subdelegado le queda grande, no aporta, no suma y no pelea por la provincia de Cádiz”, en referencia a un aumento de efectivos como le han reclamado los alcaldes de Conil, Vejer y Barbate.

También Ortiz, ha criticado que el proyecto de las dos rotondas previstas en el Cruce de Castro y La Barca de Vejer, no estén para el verano que viene. Así, lamentó que, además de los turistas que vienen buscando las playas de la comarca, esas retenciones afectan a los trabajadores del polígono industrial de Cañada Ancha, a los vecinos de pueblos cercanos como Benalup o pedanías como Naveros, Nájara o Cantarranas que no acuden a su localidad matriz, viéndose de igual manera afectados servicios cono la d recogida de basuras de Conil, Vejer y Barbate que van a la planta de transferencia y que dando atrapados durante horas.