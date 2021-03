Ingresa en prisión la propietaria de una vivienda de Conil al desoír una orden de derribo

Rosario, una vecina de Conil y miembro de la Plataforma de Afectados por Viviendas Irregulares de Conil (PAVIC), ha sido trasladada a una de las prisiones del Puerto de Santa María, al no haber atendido un requerimiento judicial para el derribo de su casa.

Según la poca información de la que dispone el presidente de este colectivo, esta mujer acudió al cuartel de la Guardia Civil de Conil tras recibir una citación, quedando detenida y siendo trasladada a uno de los centros penitenciarios existentes en la Bahía de Cádiz.

Sergio Cáceres, se concentró junto a familiares de esta mujer, ante las puertas de cuartel, no logrando hablar con ella para conocer qué motivos han podido establecerse para su ingreso en prisión. “Algo que ha dicho que nunca esperaba que pudiera ocurrir”.

Desde el Ayuntamiento, el alcalde, Juan Bermúdez, ha expuesto su preocupación por este asunto que pondrá en conocimiento del Defensor del Pueblo Andaluz, y para el que pedirá el indulto de esta vecina.

El regidor conileño, asegura estar “desconcertado” por esta situación que asegura que “no entiende”. Juan Bermúdez, ha apuntado que se trata de un delito de construcción ilegal, aunque con el agravante de que la vivienda se encuentra en una zona de especial protección medioambiental.

Igualmente, el alcalde no llega a entender que con una sentencia de un año, esta persona ingrese en prisión, cuando para cualquier otro delito más grave no se entre en la cárcel a no ser que sean penas de más de dos años.

Bermúdez, ha manifestado que conocían la situación de esta señora, teniendo la pasada semana una reunión con su abogado que estaba preparando un informe con documentación aportada desde la Oficina de Urbanismo del Ayuntamiento de Conil para intentar paralizar la ejecución de la sentencia, que no ingresase en prisión y pedir un indulto. Una petición que se ha trasladado desde la Alcaldía al juez y que “no ha sido tomada en consideración”.

El regidor conileño ha avanzado que el tema de esta vivienda viene desde el año 2006 y que en varias ocasiones esta persona no ha apelado las sentencias, y se han producido varias reiteraciones para que derribase voluntariamente su casa que no han sido atendidas, recibiendo una vinculación a su entrada en prisión si realizaba el derribo, una cuestión que no se ha realizado como le exigían desde el juzgado.