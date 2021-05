Dimite el edil de Urbanismo de Vejer por exceso de carga laboral

Ser concejal de un mediano municipio de la comarca de la Janda puede provocar estrés laboral, sobre todo si se tienen las responsabilidades de Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente, Obra Pública, Energía y Aguas. Eso es lo que ha llevado ayer, al concejal, Alejandro Manzorro a registrar y formalizar su dimisión y abandono de la vida política en el Ayuntamiento de Vejer.

Se ha tratado de una experiencia que se inició en el año 2019, cuando José Ortiz, pretendía repetir y mejorar los resultados electorales logrados cuatro años antes. Entre los fichajes “estrella”, que presentó en el teatro San Francisco, estaba Alejandro Mazorro, un arquitecto llegado del sector privado y que partió como favorito, al ocupar el puesto número cinco en la lista electoral con la que el PP, logró diez ediles, lo que suponía revalidar la mayoría absoluta por segunda vez consecutiva.

A finales de junio de 2019, José Ortiz, determinaba las responsabilidades y asignaciones económicas de su equipo de gobierno. En aquel momento se acordó que Alejandro Manzorro fuese tercer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Ordenación del Territorio, Vivienda, Obra Pública y Agua. Tendría una dedicación del 75% por la que percibiría 14 pagas netas de 1.800 euros.

El cometido de Manzorro fue desde un primer momento, intentar poner orden en El Palmar, continuar con la redacción del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que aún no ha sido aprobado, y desbloquear varios proyectos empantanados desde muchos años antes.

Tras conocerse que dimitía, lo siguiente era saber por qué. Su explicación ha sido clara y concisa: “Yo siempre he sido más técnico que político. Entré con una serie de objetivos y una serie de ilusiones, que algunas se han cumplido, otros quedan por cumplir, pero exige demasiado tiempo y más del que yo le puedo dedicar”. En este sentido, apuntó que “yo creo que para estar ahí hay que estar al mil por mil, y cuando empiezan a haber razones personales que te limitan por un lado o por otro, creo que es importante saber echarte a un lado y dejar que continúe el equipo, con su programa, con sus ideas”.

En otro momento, recordó que posee un Estudio de Arquitectura e Ingeniería, que tiene mucho trabajo fuera de Vejer, y eso necesita tiempo, desplazamientos, siendo una de las principales causas por las que ha tomado esta decisión, “necesito más tiempo para mí familia, para mis hijos, mis hermanos y mis padres, teniéndome que echarme al lado para no frenar nada”.

Así las cosas, manifestó que “hay que echarle mucho tiempo a esas delegaciones de tanta responsabilidad, y eso también lo han pagado mis clientes y es algo que ya no me podía seguir permitiendo, porque yo siempre he vivido de eso y no puedo pensar en otra cosa que mi profesión, en la que lleva 18 años”.

Manzorro, ha manifestado que “se siente muy agradecido de la oportunidad que se me ha brindado, y del trabajo que he podido realizar junto al equipo de gobierno”, por ello, le agradecía tanto al actual alcalde, Manuel Flor, como a José Ortiz, “la confianza que han depositado y han confiado que pudiera llevar tantas delegaciones, son muchas cosas, demasiadas para una sola persona y además con muchas responsabilidades aparejadas a cada una de ellas”.

Tras esta renuncia, de la que se dará cuenta en el próximo Pleno, permitirá entonces solicitar la credencial como concejal para Jesús Relinque, que es el siguiente en la lista que salió elegida en las elecciones celebradas el domingo 26 de mayo de 2019.