Comienzo inminente de las labores para el tratamiento de mosquitos en La Janda

La Diputación Provincial de Cádiz, a través del Área de Transición Ecológica y Desarrollo Urbano Sostenible, que dirige el vicepresidente segundo, Mario Fernández, ha formalizado el contrato con la empresa que prestará el servicio de tratamiento de mosquitos en la comarca de La Janda, que se desarrollará en los municipios de Benalup-Casas Viejas, Vejer de la Frontera y Barbate.

La encargada de llevar a cabo los trabajos es Andaluza de Tratamientos de Higiene S.A. (ATHISA), que cuenta con una dilatada experiencia en este tipo de servicios, ya que viene desarrollando con éxito diversos planes de vigilancia y control de plagas de mosquitos en entornos urbanos y espacios naturales protegidos, como la desembocadura del Guadalhorce y su entorno, en Málaga, y la zona de Almerimar y sus alrededores, en El Ejido. El precio de este contrato se establece por un importe de 82.998,26 euros.

En el Servicio de Tratamiento de mosquitos en la comarca de La Janda se incluyen dos tipos de trabajos diferentes y complementarios. Por un lado está la prospección y diagnosis de focos de mosquitos en cada uno de los municipios. Esto permitirá la estimación de las densidades de población, composición taxonómica de los especímenes capturados, distribución y extensión de las poblaciones, factores ambientales que originen o favorezcan la proliferación de las mismas, así como cualquier otra información de interés: estadios de desarrollo, presencia y composición de fauna acompañante, tipo o cobertura vegetal. Así mismo se determinarán los porcentajes de mortalidad larvaria resultantes de los tratamientos de control.

En cuanto a las poblaciones de mosquitos adultos se llevarán a cabo campañas de trampeo para la determinación de especies, pautas fenológicas de vuelo, rangos de dispersión, zonas de refugio o descanso y evaluación de la eficacia de los tratamientos de control, con el objetivo final de evitar la entrada de estos insectos en las zonas que se desean proteger y adaptar la extensión de los tratamientos dentro de unos límites que permita maximizar sus rendimientos.

El otro tipo de trabajo que llevará a cabo la adjudicataria son los tratamientos de control. Consistirán en la realización de los tratamientos de todos los focos donde se detecte la presencia de larvas de culícidos mediante la aplicación de productos biocidas autorizados e inscritos en el Registro Oficial de Biocidas del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, cuya sustancia activa es la bacteria Bacillus thurigiensis israelensis. En concreto se ha previsto la aplicación de VectoBac® 12 AS, “un insecticida cuyo ingrediente activo es la bacteria de Bacillus thuringiensis serotipo H-14, cuyas esporas son efectivas contra las larvas de mosquitos. Su actividad insecticida es por ingestión, una vez ingerido el producto, las larvas mueren a las pocas horas. VectoBac® 12 AS respeta la fauna benéfica, no perturbando el equilibrio ecológico, es inocuo para el hombre y la fauna terrestre y acuática.”

Por tanto, este larvicida es un producto biológico que actúa de modo selectivo sobre las larvas de mosquitos culícidos, evitando las afecciones a otros organismos, que en ocasiones son beneficiosos, como pueda ser el caso de la fauna auxiliar.

En cuanto al método de aplicación, se realizará por medios terrestres, ya que es la recomendada por ser una aplicación dirigida a aquellas zonas concretas en las que el plan de vigilancia detecta la presencia de larvas de mosquitos culícidos, evitando la aplicación indiscriminada de insecticidas, y reduciendo el impacto ambiental del servicio. Por otra parte, la aplicación terrestre no dispone de las limitaciones de las aplicaciones aéreas, que están prohibidas en núcleos urbanos y masas de agua, con lo cual permite la realización de tratamientos en aquellas zonas urbanas, próximas a los ciudadanos, donde la presencia de mosquitos causa mayores incidencias sobre la población.

En cuanto al equipo propuesto, se trata de un atomizador Tifone, que tiene un alcance de 30 metros en la aplicación, pudiendo ser incluso superior en función de las condiciones meteorológicas durante el tratamiento. No obstante, en los tratamientos que se realicen dentro los límites del Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate se emplearán medios manuales, de modo que se reduzca el impacto de la actividad sobre el ecosistema.

Plazos

La aplicación de larvicidas se realizará de forma terrestre y cumpliendo el plazo establecido por la autorización emitida por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, que abarca el período comprendido entre el 15 de julio y el 15 de septiembre, así como el resto de condiciones impuestas en dicha autorización. Por tanto, una vez que se ha formalizado el contrato comienza a ejecutarse la vigilancia de focos de mosquitos y los primeros tratamientos, intensificándose los trabajos de control a partir del día 10 de agosto y hasta la finalización del periodo autorizado por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

Coordinación con otras administraciones

El diputado del Área de Transición Ecológica y Desarrollo Urbano Sostenible, Mario Fernández, ha dirigido una comunicación a los alcaldes de Benalup-Casas Viejas, Vejer de la Frontera y Barbate, así como al delegado territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, comunicando la formalización del contrato así como el inicio de la prestación del servicio.

Por otra parte, al objeto de informar y coordinar las actuaciones incluidas en el Servicio de Tratamiento de Mosquitos en la Comarca de La Janda se les ha solicitado que designen una persona de contacto a la cual se pueda dirigir para informar puntualmente sobre el avance de los trabajos realizados, y así mantener una coordinación entre administraciones.