Comienzan a faltar carnes y lácteos en algunos supermercados de la Janda

Son muchos los clientes de supermercados y tiendas de barrios que dejan para el viernes la compra del fin de semana o de la semana completa. Y los que decidan hacer hoy sus comprar se pueden encontrar que faltan muchos productos en las estanterías, y que no han sido repuestos al no haber existencias en el almacén y por no poder llegar a sus puntos de destino los camiones en los que se distribuyen.

Así, en algunos establecimientos de mayor tamaño, se pueden contemplar los estantes sin ningún tipo de carnes, y sin lácteos como la leche y los yogures, además de postres. En otros, establecimientos, como las típicas tiendas de barrio se han convertido estos días en el socorrido lugar donde se encuentra de todo, al ser menor su clientela.

De momento, en esos grandes supermercados, donde también se pone a la venta frutas y hortalizas, además de pescado fresco, este tipo de productos no faltan, ya que sus puntos de venta están cercanos y no precisan de grandes camiones para su transporte, como es el caso del pescado que llega de las lonjas de Barbate y Conil, que los propios responsables de pescadería son los que van con su furgón a adquirirlos en las subastas. Igualmente, pasa con las frutas y hortalizas que llegan desde los mayoristas de Conil, y que son fáciles de transportar.