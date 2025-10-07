Un whisky ideado para la Generación Z

En un movimiento audaz que consolida su liderazgo en la construcción de marcas autóctonas, la firma Varma Spirits & Wines desvela Bold Crew, un blended scotch whisky de textura sedosa y vocación global que se erige como pilar fundamental en su hoja de ruta empresarial. Esta iniciativa no solo enriquece un catálogo ya robusto, sino que completa el dominio de Varma en los segmentos más dinámicos del panorama español: al lado del ron Barceló y Macaronesian Gin que ha revitalizado la ginebra, Bold Crew atiende da distribuidores y vendedores.

Teresa Martín de la Mata, presidenta de Varma, celebra este hito como el fruto de un dtenido análisis: "Bold Crew surge para satisfacer las expectativas de nuestra exclusiva red de distribución, que nos impulsaba a cerrar el círculo con un whisky que eleve nuestra propuesta integral".

El proceso, un periplo de cinco años guiado por un equipo centrado en el proyecto, ha abarcado desde el producto en sí y el diseño de toda su imagen. El whisky, con un 23% de mercado total, sigue siendo un imán irresistible, pero habia perdido el hilo con las audiencias emergentes, particularmente la generación Z.

Carlos Peralta, director general de Varma, señala sobre el whisky estándar: "Lleva años sin presentar innovaciones que sean realmente afines a los consumidores más jóvenes, con lo que teníamos claro que ahí estaba la oportunidad. Con Bold Crew, damos un nuevo enfoque al mundo del whisky, rejuveneciendo una categoría estática y llena de código obsoletos para los jóvenes", expone.

Bold Crew con su personal botella, a plena luz o con luz típica de discoteca

Bold Crew materializa esta filosofía en un blended escocés armónico, donde maltas selecta maduran en barricas de Bourbon, Jerez y añejos highlands, garantizando menos tres años de profundidad sutil.

Su tono ámbar radiante libera fragancias suaves y melosas con vetas de roble estructurante, equilibradas por matices de malta caramelizada que perduran en un cierre medido y envolvente.

La botella, esbelta con hombros discretos y grabados táctiles, porta una etiqueta inclinada como metáfora de tropiezos transformados en triunfo, rematada por un efecto glow-in-the-dark que ilumina las sombras de coctelerías y estanterías. La gama cromática dominante de la marca son los negros y el naranja, un color poco habitual para la encorsetada categoría de whisky y que Bold Crew convierte en gran protagonista, llevando ese color a su tapón dosificador.