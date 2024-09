Así es la vida personal de David Broncano, el humorista que ha destronado a Pablo Motos

David Broncano ha tenido el estreno soñado con La Revuelta, el nuevo programa de La 1 con el que quiere desbancar del liderato de audiencias a El Hormiguero. De momento, lo está consiguiendo con varios sorpassos que ponen en tela del juicio la hegemonía desde hace más de una década del programa de Pablo Motos. Se trata de un momento histórico para TVE, que ha invertido una importante cantidad de dinero en su proyecto estrella, una decisión del Gobierno que ha generado un sinfín de reacciones.

Detrás de La Revuelta está David Broncano, un humorista que procede de Movistar Plus+, donde ha moldeado durante los últimos años un formato de éxito: La Resistencia. Ahora su programa se ha exportado a la televisión pública y sus primeras audiencias, con destacamento del público joven, están despejando todas las dudas.

¿Cómo es la vida personal de David Broncano? El presentador de La Revuelta nació el 30 de diciembre de 1984 en Santiago de Compostela, aunque tuvo que mudarse con su familia a Orcera, en la provincia de Jaén cuando tan solo tenía unos años de vida. Su madre, Isabel, es profesora de matemáticas en un instituto de Jaén.

El cómico contó hace unos años cómo se conocieron sus padres. “El otro día me contaron mis padres que se conocieron en Madrid de marcha en el año ochenta y pico. No se dieron ni los teléfonos ni nada, pero se gustaron un poco y quedaron pasados unos días en El retiro. Mi padre fue, pero mi madre no. Una semana después, con lo grande que es Madrid, se encontraron por la calle por casualidad. Ahora son marido y mujer”, relataba en La Resistencia.

Del matrimonio de sus padres nació David y Daniel, su hermano menor. Daniel es un músico de prestigio. Es un clarinetista de la Real Orquesta Filarmónica de Londres y director de la Orquesta Sinfónica de Tenerife. Daniel se ha formado en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y en el Royal College of Music de Londres. Junto a su mujer, la mezzosoprano Felicity Smith, ha fundado un Festival de Música en Segura, que se celebra en el Parque Natural de la Sierra de Cazorla, Segura y las Villas, en Jaén. Antes del primer festival, el hermano de Broncano sufría un duro revés, la inesperada muerte de Felicity.

El humorista se trasladó a la capital de España para estudiar Informática, Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad Complutense. Con tan solo 22 años dio el salto a los medios de comunicación de la mano del concurso de Telemadrid, Metro a Metro. Uno años más tarde, en 2008, su gran oportunidad llegaría con el programa Nuevos Cómicos de Paramount Comedy. A partir de entonces, tuvo más oportunidades para demostrar sus cualidades humorísticas en espacios como Estas no son las noticias en Cuatro, El club de la comedia en la Sexta y en la radio hizo sus pinitos en No somos nadie de M80, Anda Ya o Yu, no te pierdes nada de Los 40.

David Broncano y Silvia Alonso tontean en el programa 'La Resistencia' de Movistar Plus+. / MOVISTAR PLUS+

En 2011 recaló en la Cadena Ser donde saboreó las mieles del éxito gracias al programa La vida moderna, junto a Ignatius Ferray y Quequé. Su humor inteligente y fresco propició su fichaje por Movistar Plus+ para colaborar con Andreu Buenafuente en Lait Motiv. En 2018 le ofrecieron la oportunidad de presentar su propio espacio en la plataforma de Telefónica, La Resistencia, con el que se ha ganado el cariño del público joven y varios reconocimientos como el Premio Ondas a Mejor programa de entretenimiento o el Premio Iris a Mejor programa.

El humorista y la actriz se dejan llevar por la pasión en las gradas del Open de Tenis de Madrid. / GETTY IMAGES

En el plano sentimental, el presentador de La Revuelta ha salido con varias mujeres conocidas como Adriana Ugarte, Cristina Teva o la tenista Paula Badosa, aunque ninguna de esas relaciones cuajó de manera exitosa. Su actual pareja es la actriz Silvia Alonso con quien mantiene una discreta relación sentimental desde el 2021.