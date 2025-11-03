Víctor Janeiro y Beatriz Trapote: plan romántico en la Sierra de Cádiz por su aniversario de boda

Víctor Janeiro y Beatriz Trapote han celebrado el 12 aniversario de su boda. La feliz pareja ha disfrutado de un día romántico sin niños. Y es que sus hijos Víctor, Oliver y Brenda se han quedado con su abuela Carmen Bazán y el resto de la familia Janeiro en Ambiciones. “Doce años ya de casados, dieciocho de novios”, ha escrito la periodista en una story de Instagram. En otra imagen se observa sus manos entrelazadas con las de su marido en un gesto de amor y unión. Además, Víctor ha recuperado su alianza de boda tras perderla a finales de verano.

El matrimonio sigue igual de enamorado que el primer día. El 12 aniversario de su boda lo han celebrado regalándose tiempo de calidad en pareja, un aspecto fundamental para cualquier matrimonio con hijos. “Dejamos a los niños, que estaban con mi suegra, mis cuñados… que estaban todos allí en la finca. Ellos disfrutaron de lo lindo, tanto los niños como los mayores, porque estuvieron los primos juntos”, ha relatado Trapote.

La imagen que ha publicado Beatriz en las que aparecen sus manos entrelazadas con las de su marido. / INSTAGRAM

La periodista y el torero, completamente asentados en la Sierra de Cádiz, han almorzado en un restaurante de Prado del Rey. Después de la comida, ambos pusieron rumbo hacia el hospital para visitar a un primo de Víctor que se encuentra convaleciente debido a un accidente de moto.

El atardecer que han compartido Beatriz y Víctor en El Bosque (Cádiz). / INSTAGRAM

La jornada finalizó en El Bosque donde compartieron la postal de un precioso atardecer. En la localidad serrana, la pareja cuenta con Villa Viruta, una coqueta casa rural que ellos se encargan de alquilar. Beatriz y Víctor han visitado la casa para comprobar que todo estaba en orden y preparar la vivienda para nuevos huéspedes. Precisamente desde la lavandería, la creadora de contenido ha mostrado cómo lleva el tema de la gestión de la vivienda, que está situada en un magnífico enclave de la provincia de Cádiz.