Vanesa Romero, covid persistente y terapia de apoyo emocional

La actriz Vanesa Romero (Alicante, 1978) es un rostro muy popular en nuestro país, y en muchos otros países, gracias a la serie La que se avecina. Además, participó recientemente en MasterChef Celebrity, aunque sin alcanzar notoriedad por su manejo de las cacerolas. Quien dio vida a Raquel en la comedia de los vecinos lleva más de veinte años ligada a la interpretación. Fue pareja de Alberto Caballero, productor de Aquí no hay quien viva, donde apareció, y su serie relevo de La que se avecina. También tiene una trayectoria en el mundo literario, con dos novelas publicadas, y como directora de cortos y productora. En breve aparecerá en la serie Nails de SkyShowtime.

Es de los personajes conocidos que con más incidecnia sufrió los rigores de la pandemia, al padecer covid persitente, como publica esta semana la revista ¡Hola! en una entrevista. Vanesa se contagió con covid-19 en la primera ola, lo anunció con el confinamiento en marzo de 2020. Fue duro en esos momentos dada la incertidumbre y el desconocimiento en torno a la enfermendad Como asmática, era paciente de riesgo y se confirmó con el carácter crónico de las secuelas. "Lo he pasado mal, con miedo. Tuve quince días muy difíciles. Ha sido bastante duro", reconoció la actriz en Telecinco aquel primer verano de la pandemia, a la espera de las vacunaciones. Aunque no desarrolló una neumonía el virus le ocasionó inflamación en los bronquios y afectó a su sistema nervioso, con síntomas de cansancio contnuo. ."No sé muy bien qué pasó esos días", recuerda Vanesa de aquellos meses de confinamiento a lo que prosiguió un recuperación lenta por el covid persistente.

Las consecuencias directas en su salud se prolongaron durante casi dos años, hasta 2022, una "anorexia muscular" que le impedía una normalidad plena en su vida diaria, como si al cuerpo se le hubiera olvidado el movimiento, causándole dolores y contracturas. "El bicho te consume de tal manera que arrasa con todo, y a mí me afectó en lo físico", relató Romero en una entrevista. Para experimentar una mejoría tuvo que emplearse a fondo con ejercicios de recuperación, para retomar fuerza y tono muscular. El deporte se convirtió para ella, más que nunca en terapia de recuperación. De hecho a día de hoy cuando por trabajo no puede realizar toda la actividad física que requiere, los músculos se le resienten.

Estos dolores y molestias continuas le obligaron a contar con ayuda psicológica, una terapia complementaria para salir adelante. La frustración de tantos meses sin recuperarse y el esfuerzo extra para llevar una vida normal le ha pasdo factura. Tantos días, por ejemplo, con síntomas de fiebre hicieron mella más en la salud mental que en la física en sí. Esta terapia psicológica también ha sido clave para para ayudarla en secuelas indirectas más lejanas ya que Vanesa Romero ha reconocido en distintas ocasiones que sufrió bullying y acoso escolar. Su aspecto físico de niña y adolescente, llamativa, le originaba problemas en el colegio. Esos recuerdos y la experiencia del covid persistente la ponen a prueba. Durante su dolencia en 2020 era pareja del músico Alberto Jiménez, posteriormente se le relacionó con el productor musical Emilio Esteban y con Santi Burgoa, presentador y ex de Alba Carrillo, rompió el pasado verano tras dos años juntos.