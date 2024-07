Vanesa Romero confirma su ruptura con Santi Burgoa

Vanesa Romero ha confirmado que ya no está saliendo con Santi Burgoa.

Vanesa Romero ha confirmado lo que era un secreto a voces: ya no está saliendo con Santi Burgoa. La actriz, que ha sido uno de los rostros conocidos que han asistido al multitudinario concierto de Manuel Carrasco en el Santiago Bernabéu, ha aclarado cómo se encuentra su corazón en estos momentos mostrando la mejor de sus sonrisas. La intérprete de La que se avecina ha asegurado que pusieron el punto y final a su relación hace ya un tiempo.

“Son ciertos los rumores de ruptura con Santi, pero estoy bien. Además es de hace tiempo ya, ha pasado tiempo y por eso, está todo bien que es lo importante”, ha comenzado diciendo. Ante la insistencia de los reporteros, Vanesa ha continuado firme sin variar ni un ápice su discurso. “De verdad que está todo bien, todo perfecto, es lo que hay. Son las cosas de la vida. Hay que vivir el momento y ya está”, ha asegurado.

De esta manera, la actriz zanja de un plumazo los rumores que venían sobrevolando sobre la relación sentimental que ha mantenido con el periodista. A finales del pasado año ya se barruntaba que su noviazgo no pasaba por un buen momento cuando le preguntaron por sus planes de boda con Santi. “De momento, yo estoy bien así. Si hay algo que he aprendido este tiempo con el tema del Covid es a vivir el presente y eso no entra dentro de mi cabeza”, aclaraba por aquel entonces.

La historia de amor de Vanesa y Santi se remonta al verano de 2022. Ambos se conocieron en el programa Juntos de Telemadrid. Empezaron a salir juntos, y salvo algunas publicaciones puntuales, han preferido por mantener en un segundo plano su noviazgo.

La actriz ha declarado que está totalmente volcada en su trabajo y que apenas gozará de descanso este verano. “Este verano estaré casi todo el tiempo trabajando, con la película que hemos hecho junto a Santiago Segura Padre no hay más que uno 4, que está ahora de promoción y bueno también con algunas otras cosas porque estoy escribiendo. En agosto igual toca desconectar un par de días para estar con la familia”, ha zanjado ante los medios de comunicación.