Cómo fueron los últimos días de vida de Mayra Gómez Kemp

Mayra Gómez Kemp ha fallecido en soledad a los 76 años tras sufrir un accidente doméstico en su domicilio de Mijas. A causa de la caída permaneció más de 18 horas inconsciente hasta que una vecina se percató de la situación y avisó a los servicios de emergencia. La que fuera presentadora del mítico concurso Un, dos, tres… no había vuelto a ser la misma desde el fallecimiento de su marido, Alberto, en enero de 2021. Desde entonces vivía sola de manera voluntaria, según han apuntado muchos de sus amigos, aunque también existe alguna voz discordante en todo este asunto.

La preocupación sobre su estado de ánimo y de salud se había disparado entre su entorno más cercano. Encima se negaba a recibir visitas. “Estos últimos meses fueron terribles porque ella no quería que fuéramos a verla a casa. Era muy complicado sacarla a pasear. En esos últimos meses sí que de verdad nos preocupamos. Para mí, después de la muerte de Alberto ha durado demasiado. Yo pensé que Mayra se iba antes”, ha contado Chema, uno de sus amigos íntimos al que conoció durante su etapa en Un, dos, tres…

José Manuel Parada corroboraba las palabras de Chema en el programa Y ahora Sonsoles. “Ella estuvo sola porque nunca quería compañía”, ha destacado. “Cuando murió Alberto se encerró en sí misma. Ha estado sola porque ella lo decidió, porque tenía a gente a su alrededor”, ha apuntado Elia Monteoliva, la que fuera su sustituta en Trío Acuario.

Edmundo Bigote Arrocet ha recordado algunas de sus vivencias con Mayra, desvelando alguna que otra anécdota del concurso Un, dos, tres… “Mi mujer murió de cáncer y ellas hablaban y es que se cierran, no quieren compartirlo. Mayra era mi memoria, mi chuleta cuando yo me olvidaba del guion en todas las grabaciones ella terminaba lo que tenía que decir. Le tengo que agradecer que si no hubiese sido por ella no habría triunfado en el Un, dos, tres… Ella era mi salvación”, ha rememorado.

Su hermana Georgina, que reside en Miami, está destrozada por la pérdida de Mayra. Georgina ha confirmado que Mayra tenía previsto visitarla durante las próximas Navidades, un hecho que finalmente no llegará a producirse. “Lo siento, lloro a cada rato. Ella era mi niña, yo soy la mayor, no mucho mayor, solo son dos años, pero bueno, qué puedo decir. Ella estaba bajita de salud. Lo más triste es que ella iba a venir en noviembre a pasar conmigo las Navidades aquí y no llegó”, ha lamentado.

Una de las personas que la conocían y ha levantado la voz ha sido Ramón García. El presentador de El Grand Prix ha denunciado que Mayra estaba muy sola, poniendo en duda que tuviera tantos amigos como ahora salen a hablar de ella. “La última vez que Mayra estuvo en esta televisión fue en un programa que yo tuve la suerte de presentar, que se llamaba Gente maravillosa. Ese día Mayra ya venía tocada por algo de lo que siempre hablamos aquí, que es la soledad. Cuando murió su querido marido Alberto se le fue su vida, y eso mezclado con que no tuvieron hijos, hizo que estuviera muy sola”, ha dicho Ramón en el programa En compañía de la televisión autonómica de Castilla La Mancha.

Ramón García ha reflexionado sobre las amistades de Mayra y su ausencia en los últimos años de vida de la presentadora. / INSTAGRAM

El presentador ha lanzado una reflexión sobre la soledad, la compañera de viaje de Mayra en sus últimos días de vida. “Es curioso cuando ustedes creen que los que estamos al otro lado de la pantalla somos muy afortunados, muy felices, ganamos muchísimo dinero, estamos muy bien acompañados, tenemos todo lo que queremos. Pues no es así, nuestra vida es como la de ustedes, pero a veces incluso un poco más dura, porque somos entretenedores. Mayra era una gran entretenedora y se ha muerto sola. Morirse sola tiene que ser lo peor que hay y no es justo que alguien que acompañó a tanta gente, a tantas generaciones, a tantos millones de españoles, se muriese sola”, ha manifestado.

Ramón también se ha acordado de muchas amistades que están hablando de ella en la televisión tras su muerte. “Por dar un pellizco a la moral de muchos, desde ayer veo a muchísima gente hablando de Mayra, a muchísima gente que saca fotos con Mayra, a muchísima gente que dice: ‘Yo era muy amigo o amiga de Mayra’. ¿Dónde estabais antes? ¿Por qué se murió sola? En este país somos así”, ha asegurado.