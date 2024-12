Ultimátum de Tamara Falcó a Íñigo Onieva, "más tiempo..."

Hay mar de fondo en la relación de Tamara Falcó e Íñigo Oniveva, que llevan año y medio de matrimonio y que hace exactamente dos año nadie hubiera dado un duro, ni aquí ni en algún rincón del metaverso, por ellos. Y sin embargo hubo sorpresa y reconciliación navideña justo cuando Mario Vargas Llosa dejaba la casa de Isabel Preysler y cerraba una etapa con la reina de corazones.

Su hija, la marquesa de Griñón, lo ha sido todo en estos años y continuamente copa las portadas por lo (poco) que dice, lo que omite o lo que dice, como es en este caso. Tamara se ha puesto firme con su amado marido y le pide "más tiempo", más convivencia, más estar juntos no sólo en las continuas escapdas que han hecho en estos meses. Necesitan tiempo para darse amor y seguir empeñados en tener un hijo.

La revista Diez Minutos, tal como lleva a su portada, observa que Onieva ha decidido tener más prioridad en sus negocios. De tener representación de locales nocturnos para los que trabajaba a tener su propio local, Casa Salesas, que abrió en mayo con Iván Espinosa de los Monteros y el empresario ubriqueño José Luis López (El Turronero). El local no va tan boyante como se preveía, así que le debe dedicar presencia y esfuerzo que es lo que critica Tamara por su exceso de dedicación. Según la revista, el empresario no ha cesado de viajar para buscar mejoras e ideas que contribuyan a una carta más atractiva y competitiva en Madrid. Al menos una veintena de locales de Nueva York han pasado por la inspección e inspiración de Onieva, mientras su mujer se queja de que no le dedica a ella el tiempo que se merece.

Ella, colaboradora en El Hormiguero los jueves, ha disfrutado de una presentación de Moët en la sede de la maison de champán, en Épernay. Y tras esta aparición la pareja ha estado en Mérida, en la Mérida de México, para estar en la boda del hijo de José María Aznar, Alonso,con Renata Collado. Una escapada por compromiso social que no compensa el tiempo que no están juntos.