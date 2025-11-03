Los traidores a la Corona británica que fueron apartados como el príncipe Andrés

Con la retirada de los títulos de linaje y honores militares el príncipe Andrés de Inglaterra se convierte en ciudadano de a pie, Andrés Mountbatten Windsor, apeado de todos los tratamientos como el del ducado de York que ostentó a lo largo de estos años. El considerado hijo predilecto de Isabel II lleva ahora a sus espaldas acusaciones de presuntos acosos y abusos y continuos devaneos sexuales. El caso de Jeffrey Epstein y sus fiestas con menores sería casi la punta del iceberg a tenor de lo que publican nuevos libros de Andrés de Inglaterra. El volumen autobiográfico, póstumo, de la víctima a la que indemnizó, Virginia Giuffre, ha originado una conmoción social en el Reino Unido. Carlos III ha tomado medidas casi sin precedentes en la familia real para apartar por completo a su hermano y verse desligado de su pérdida total de reputación.

Además, debe abandonar la mansión de Royal Lodge, en el recinto del castillo de Windsor, tras no abonar el alquiler a la inmobiliaria real. Su destino es una mansión rural en Sandringham, donde vivirá con su ex mujer, Sarah Ferguson, aunque seguirá recibiendo la retribución real para sus gastos, como hijo de la difunta monarca.

Andrés Mountbatten deja de aparecer en los actos institucionales y en actos familiares oficiales y su destino parece ser el de un invitado muy apartado en celebraciones de la familia de carácter privado. Está defenestrado por completo de la familia Windsor.

Los otros defenestrados de la familia real británica

Para encontrar situaciones similares de ostracismo total en la familia real británica hay que remontarse a tiempos de la Primera Guerra Mundial donde los descendientes de la emperatriz Victoria, que se emparentó con todas las casas europeas, dispersó a miembros de la familia.

Ernesto Augusto de Hannover

Entre los familiares cancelados el rey Jorge V ordenó la defenestración de Ernesto Augusto de Hannover (1845-1923), miembro de la Casa de Hannover y príncipe del Reino Unido por nacimiento que ostentaba el título de Duque de Cumberland y Teviotdale como descendiente de Jorge III. Durante la Primera Guerra Mundial, su lealtad a Alemania, donde residía como jefe de la Casa de Hannover y pretendiente al trono prusiano, además de ser consuegro del káiser, lo posicionó como adversario de los intereses británicos.

Bajo dictamen de su primo, el rey Jorge V, el Parlamento aprobó en 1917 la Ley de Privación de Títulos (y eliminación de la lista de sucesión al trono) que ahora afecta al príncipe Andrés. Por esta ley se le retiró formalmente sus distinciones reales británicas, incluyendo el uso del estilo de Alteza Real y su consideración de príncipe de Gran Bretaña e Irlanda. Tras la contienda el príncipe alemán murió en el olvido institucional británica y sin la restauración de sus títulos. Fue el principal precedente de lo que ahora se ha emprendido contra el príncipe Andrés.

Ernesto Leopoldo duque de Albany

También fue defenestrado por la ley de 1917 Leopoldo Carlos Douglas, duque de Albany (1886-1935), hijo póstumo del cuarto hijo de la reina Victoria, el príncipe Leopoldo. Se convirtió nada más nacer en conde de Clarence y barón Arklow. Al vivir en Alemania su vínculo a la nobleza germana le llevó a ponerse del lado de las simpatías hacia el enemigo del Reino Unido aunque no hubo pruebas explícitas. Como los ánimos en Buckingham no estaban para dejar margen a dudas, por residir en Alemania se le retiraron sus títulos, que tampoco volvería a ostentar. Se casó con una noble alemana y sus descendencia no ha podido tampoco recuperar las consideraciones nobiliarias.

Ernesto Augusto de Hannover, marido de una de las hijas del káiser Guillermo II

Ernesto Augusto de Hannover duque de Brunswick (1887-1953), hijo del mencionado del mencionado duque de Cumberland y príncipe de Hannover, sí era un caso evidente de apoyo a Alemania, de "traición", por estar casado con una de las hijas del káiser Guillermo II, Victoria Luisa de Prusia. Se le revocaron en 1917 todos sus títulos y privilegios como descendiente de la emperatriz Victoria, y por matrimonio mantuvo los títulos alemanes como ostenta su nieto: Ernesto de Hannover, aún marido de Carolina de Mónaco, bisnieto del duque de Cumberland.

Los medios británicos citan un caso diferente dentro de la aplicación de la ley de 1917: el de la pincesa Patricia de Connaught, nieta de la reina Victoria.

Lady Patricia Ramsay

Victoria Patricia (1886-1974) era hija del príncipe Arturo, otro de los hijos de la reina Victoria, duque de Connaught. Fue enfermera durante la Primera Guerra Mundial y para casarse con quien ella amaba renunció voluntariamente a sus títulos y dejó de ser considerada alteza real. Su marido fue un comandante que conoció en un hospital de guerra, Alexander Ramsay, oficial escocés de la Armada. Ella optó por tener una vida alejada de los compromisos de la familia real y su tío, Jorge V, le retiró los títulos aunque mantuvo la consideración notable como Lady Patricia Ramsay.

Casos bien diferentes al de Andrés Mountbatten, despojado de todos sus títulos en aplicación de una ley en dificiles tiempos de guerra.