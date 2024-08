Suso y Marieta: la pareja del verano piensa en planes de boda

Suso y Marieta son una de las parejas del verano. Los dos rostros conocidos de Mediaset apenas llevan un mes de relación pero quieren demostrar que lo suyo va muy en serio. Tanto es así que ya podrían estar pensando en planes de boda según ha contado el exconcursante de Gran Hermano en el programa Vamos a ver.

“Yo veo a mi pareja Marieta que trabaja desde que se levanta. Bueno, mi gran novia Marieta. De momento no es mi prometida, pero no voy a tardar mucho porque es la única que me aguanta”, ha declarado en el programa de Telecinco cuando le han preguntado si era su prometida.

A Suso se le cae la baba cada vez que habla de Marieta. Cada una de sus palabras se convierte en una declaración de amor. “Me encantaría ser como ella. La admiro muchísimo”, ha destacado sobre el trabajo que desempeña la joven en las redes sociales.

En los pasillos de Mediaset ha brotado el amor entre Suso y Marieta. Era un secreto a voces que entre ambos existía algo, pero no ha sido hasta hace apenas un mes cuando confirmaron su romance a través de las redes sociales. “Al final mi pico y pala funcionó”, posteaba la exconcursante de La isla de las tentaciones junto a varias fotografías en las que incluso de daban un apasionado beso con un adorable perrito de testigo.