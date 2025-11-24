Sonia y Selena ya no volverán a cantar juntas, así lo asegura una de ellas

Muchos de nosotros hemos bailado con las canciones pegadizas y el ritmo de Sonia y Selena. Tras permanecer unos años separadas, decidieron unir sus caminos para participar en el Benidorm Fest 2025, aunque la aventura no ha transcurrido como ellas esperaban. Las desavenencias han vuelto a aparecer entre las dos componentes del mítico dúo musical.

Sonia Madoc, una de las integrantes del dúo, ha roto su silencio en el programa Fiesta de Telecinco. La cantante se ha sincerado con Emma García, ofreciendo una perspectiva de su relación con Selena durante todo este tiempo. “El dúo acabó en el 2001. Tuvimos un reencuentro para los fans. Una vez acabada todas las actividades, yo retomo mi carrera en solitario. El 10 de abril se lo comunique, que tras el Benidorm Fest quería hacer otra vez mi carrera en solitario, pero aún así continúe acabando la gira. Siempre y cuando respetasen mi parcela con mi productor”, ha comenzado diciendo.

En plena gira comenzaron a surgir los problemas entre ambas. “Estoy flipando porque yo se lo deje por escrito el 10 de abril. Soy una tía muy honesta y transparente y la verdad solo tiene un camino. Yo siempre dije que mi carrera no la quería dejar… Me duele porque es una compañera de trabajo, pero hay un respeto”, ha explicado.

Omar Suárez, uno de los contertulios del programa, le ha asegurado que Selena no comparte la decisión de Sonia de continuar su carrera en solitario. Sonia ha confirmado que se trata de una decisión personal que no tiene marcha atrás. “Somos leyenda y estaremos toda la vida, pero no voy a hacer más canciones juntas. Yo soy una artista independiente, hago una música en la que creo. Necesito ser libre y volver a ser yo”, ha concluido.