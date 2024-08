Sara Carbonero reaparece tras los rumores de ruptura

Estas semanas no están siendo nada fáciles para Sara Carbonero, ya que tras enfrentar la dura pérdida de un familiar, la colaboradora de televisión se encuentra envuelta en múltiples rumores que apuntan a su ruptura con el músico Nacho Taboada.

Estos rumores entre la periodista y el músico, comenzaron a darse hace varias semanas, y aunque la pareja continuó comunicándose mediante las redes sociales, este martes la relación entre Carbonero y Taboada, dio un giro de 360 grados, cuando la revista Hola publicó en exclusiva, el supuesto final de la relación entre ambos.

Una ruptura, que según esta revista, ha sido de mutuo acuerdo y sin grandes peleas o malentendidos. Sin embargo, son muchas las fuentes que niegan la ruptura entre Carbonero y Taboada, mientras que los implicados han optado por no pronunciarse acerca de estos rumores. No es la primera vez que sucede, ya que bien se sabe que cuando la periodista finalizó su relación con el exfutbolista Iker Casillas, no prestó ninguna declaración sobre lo sucedido entre ambos.

Esta vez, la colaboradora de televisión ha optado por publicar alguna que otra reflexión en su perfil de Instagram. El pasado miércoles, Carbonero publicó en su perfil un carrusel de imágenes de sus vacaciones en la playa junto a sus dos hijos. Esta publicación, acompañada de un tema denominado Brillas, se apoya en varios emoticonos de estrellas fugaces.

Aunque, lo que más ha sorprendido a sus seguidores es que en este carrusel de imágenes la periodista ha compartido la canción Calma, lo que muchos han interpretado como una declaración de intenciones frente a estos rumores de ruptura.

La pareja se conoció hace algo más de dos años, y desde entonces han llevado una tímida relación marcada por varias crisis que han logrado superar.