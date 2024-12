Salen a la luz nuevas imágenes que comprometen a Iker Casillas y María José Suárez

La revista Semana destapó el pasado miércoles el encuentro que habían mantenido Iker Casillas y María José Suárez en Madrid. Ambos disfrutaron de una cena junto a unos amigos en un ambiente cómplice y distendido. Pues bien, la mencionada revista vuelve a sorprender con las imágenes de una nueva cita de la pareja por las calles de la capital de España. De ahí que la modelo sevillana ya advirtiera en declaraciones en el programa Y ahora Sonsoles que saldrán más imágenes de ellos.

La pareja, lejos de esconderse, ha disfrutado de una nueva cita en la que se desprende que entre ambos existe una excelente relación. Tanto la empresaria como el exfutbolista, se afanaron en desmentir una posible relación sentimental, pero lo cierto es que entre ambos como mínimo existe una bonita amistad.

Con el paso de los días podemos comprobar si es tan solo una amistad o si puede surgir la chispa del amor. Ambos están solteros y prefieren no poner etiquetas a su relación, aunque esta nueva tanda de imágenes vuelve a situarlos en el primer plano de la crónica social.

Iker y María José, cuya amistad se remonta a dos décadas atrás, no paran de hacer planes por Madrid sin importarles de que puedan ser pillados por la prensa del corazón. Ambos aseguran que mantienen una excelente relación, tal y como demuestran las imágenes de sus citas.

Lo cierto es que la modelo vuelve a sonreír tras una convulsa ruptura con Álvaro Muñoz Escassi. De aquella relación salió mal parada. “Se acabó. Con el fin de evitar especulaciones y noticias falsas y con la misma naturalidad que comparto otros aspectos de mi vida con vosotros, os cuento que Álvaro y yo ya no estamos juntos. No ha sido el mejor final para una historia tan bonita, pero, como siempre, me quedo con los buenos recuerdos vividos en estos tres años, que han sido muchos”, dijo en un comunicado.

Desde aquel momento, María José se ha visto envuelta en un varios escándalos provocados por las infidelidades del jinete. Tan solo unos días después de la ruptura, el jinete fue visto en actitud cómplice y cariñosa con Hiba Abouk, con la que mantuvo un breve romance, y actualmente mantiene una relación con Sheila Casas, su compañera en el programa TardeAR.

Pese a todo ello, María José ha sabido mantener la compostura, permaneciendo al margen de todas las polémicas. La que fuera Miss España está centrada en sus compromisos profesionales y en disfrutar de sus amistades, con mención especial para Iker Casillas.