La reacción de Belén Esteban a la cárcel y multa de Toño Sanchís por apropiarse de su dinero

Antonio Sanchís García, Toño Sanchís, ex reprresentante de Belén Esteban, ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Madrid a dos años de prisión y reintegro del dinero apropiado por su delito de apropiación indebida continuada cometido entre 2009 y 2015.

Los magistrados consideran probado que Sanchís se aprovechó de la “confianza plena” que la colaboradora televisiva había depositado en él para aplicarle comisiones superiores al 20 % pactado contractualmente, quedándose indebidamente con más de 400.000 euros.

La sentencia impone además a Sanchís una multa de 2.100 euros y le obliga a indemnizar a Belén Esteban con la cantidad que se determinará en ejecución de sentencia. Para calcularla se restarán de los 475.571 euros apropiados indebidamente los 49.000 euros que Esteban ya percibió en un anterior procedimiento civil y el valor neto obtenido por la adjudicación de una vivienda en la localidad de Villanueva del Pardillo.

.Aquel proceso civil, resuelto en 2019, condenó a la agencia de Sanchís a abonar 388.868 euros, pero la colaboradora solo recibió parte en efectivo y una vivienda gravada con una hipoteca superior a 200.000 euros, que posteriormente vendió. Fue entonces cuando Esteban decidió denunciar penalmente los hechos que ahora han sido enjuiciados.

La reacción de Belén Esteban

Belén Esteban ha recibido la noticia con enorme satisfacción. “Estoy feliz, estoy contentísima. Llevo muchos años luchando por lo que es mío. Todavía habrá que esperar, pero estoy más cerca de conseguirlo”, ha declarado a la revista Semana.

.La resolución judicial subraya la “estrecha amistad” que unía a ambos, lo que llevó a Esteban a delegar por completo la gestión económica en su representante. Según los jueces, la colaboradora “no supervisaba la corrección de los cálculos del porcentaje pactado, limitándose a percibir las cantidades que le eran abonadas, hasta que en el año 2015 detecta irregularidades”

.Durante el juicio celebrado el pasado octubre, la Fiscalía solicitó tres años y medio de cárcel y una indemnización de 339.549 euros, mientras que la acusación particular, ejercida por el letrado Carlos Aguirre de Cárcer (de Santiago Mediano Abogados), elevó la petición a cuatro años y medio de prisión y 475.571 euros de responsabilidad civil.La defensa de Sanchís mantuvo la absolución, argumentando que Esteban conocía y consentía el incremento de la comisión.

Sin embargo, la Audiencia ha dado plena credibilidad a la versión de la colaboradora y a los informes periciales presentados.La sentencia no es firme y cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. De confirmarse, Sanchís podría ingresar en prisión al superar los dos años de condena, salvo que obtuviera el tercer grado o un indulto.Este fallo pone fin a una década de litigios entre ambos, que comenzó en 2016 cuando Esteban denunció públicamente la gestión de su exrepresentante y derivó en una sonada ruptura que ocupó portadas y platós durante años.

Para Belén Esteban, la resolución judicial representa el cierre de uno de los capítulos más dolorosos de su vida pública y económica, y refuerza su mensaje recurrente de que “la verdad siempre acaba saliendo a la luz”.