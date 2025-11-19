La proposición de Paula Badosa a Rosalía y el buen rollo con su expareja Broncano

La Revuelta ha comenzado la semana con una protagonista de altos vuelos: Paula Badosa. La tenista catalana ha visitado el programa presentado por David Broncano, con el que mantuvo una relación sentimental en el pasado durante un año. Ambos acabaron en buenos términos, tal y como se ha demostrado en su paso por el espacio de La 1.

Ya desde el intercambio de regalos se notaba el buen rollo que existe entre el cómico y la deportista. Badosa le ha regalado unos zapatos nuevos a Broncano. “Me duelen los ojos cada vez que veo el programa y veo las zapatillas que llevas”, le ha comentado confirmando que sigue el programa de manera habitual. Por su parte, el presentador le ha obsequiado con un menú del día en un bar de Aluche y una botella de aceite de Jaén. “Me encanta”, ha sido la respuesta de la invitada.

Paula Badosa se ha declarado fan incondicional de Rosalía. La cantante catalana estuvo recientemente en La Revuelta presentando su nuevo disco, Lux. “Me ha encantado su nuevo disco, sobre todo la canción de La Perla. Sería un honor algún día jugar contigo al tenis”, ha declarado.

Paula ha retado a David a un pulso, como ya ocurriese con Rosalía. “Te voy a reventar”. Dicho y hecho. La tenista se ha merendado al presentador del programa. Tras hablar de su trayectoria deportiva, las lesiones que han lastrado su rendimiento durante el último año y sus objetivos de cara al futuro, Paula se ha sometido a las preguntas clásicas de La Revuelta.

Antes de nada, Paula ha confirmado que no tiene pareja tras romper hace unos meses con su homólogo Tsitsipas. “Estoy soltera y ahora queréis saber. Confirmo que estoy soltera. La cosa no está increíble, pero tampoco fatal”, sin dar una cifra exacta de relaciones como suele ser habitual en el programa. Sobre su patrimonio se ha limitado a compararlo con el del cómico jiennense. “Sigo teniendo más que tú”, ha finalizado tras picarse con el presentador.