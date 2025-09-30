Los problemas de salud que arrastra Blanca Romero en 'Bailando con las estrellas'

Blanca Romero es una de las participantes en el nuevo concurso de Telecinco, Bailando con las estrellas, una de las grandes apuesta de la cadena franquicia de Mediaset para el recién estrenado curso televisivo. La actriz ha reconocido que la puesta en marcha de nuevos proyectos en su vida le está generando mucho estrés.

“Creo que llevo ahí un poco de curro acumulado y los artistas trabajamos con las emociones y somos muy sensibles”, ha comentado en los micrófonos de Europa Press. Blanca está completamente centrada en su faceta profesional, por lo que no cuenta con mucho tiempo para dedicar a su vida personal en la que no se le conoce pareja desde hace años.

La modelo ha reconocido que en más de una ocasión ha necesitado de la ayuda de profesionales para solucionar sus problemas de estrés y carga excesiva de trabajo. “Para todo hay remedio y cura”, ha declarado.

La que fuera actriz de Física o química empezó a ocupar titulares en la crónica social cuando contrajo matrimonio con Cayetano Rivera. En aquel momento era la mujer de, un apelativo que no terminó de asimilar. La pareja decidió separar sus caminos tres años más tarde. Actualmente mantienen una relación cordial y la hija de Blanca lleva el apellido Rivera porque el diestro la adoptó cuando mantenía una relación sentimental con su madre.

Blanca Romero y Cayetano Rivera contrajeron matrimonio y a los tres años optaron por separar sus caminos. / EFE

Recientemente en el programa Mis Raíces, Blanca se abría en canal para hablar de aquella etapa de su vida. “Lo viví con la pena y pasé un luto, tardé casi dos años en poder tener más cercanía. Lo sufrí, lo pasé mal. Había hecho una carrera brutal en París, en Londres, en Italia… Pues dejé de ser modelo y pasé a ser la mujer de, y luego la ex de, entonces eso como que manchó mucho mi imagen. Aquí nunca me dieron una portada, como en París. En París me hice un carrerón de la virgen y aquí se truncó”, recordaba junto a la presentadora del formato, Isabel Jiménez.