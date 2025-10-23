Los problemas económicos se cuelan en la maltrecha relación de Andy y Lucas

La caída de Andy y Lucas a los infiernos se ha convertido en uno de los temas más comentados de la actualidad. El dúo musical gaditano, que vivió su última actuación el pasado 10 de octubre en el Movistar Arena de Madrid, ha acabado de la peor manera posible. Un sinfín de rumores de malos rollos y presuntas agresiones han dado paso a nueva situación que compromete a los dos integrantes del dúo musical: los problemas económicos.

Luis Pliego, el director de la revista Lecturas, se ha referido a los problemas económicos que arrastran Andy y Lucas durante su intervención en El tiempo justo. “Ninguno de los dos puede sacar pecho de estar al corriente de sus obligaciones”, ha sido el titular que ha desvelado el periodista en primera instancia.

El colaborador de El tiempo justo ha explicado que Andy es el que sale peor parado de esta situación. “Tiene una deuda desde 2017 de 125.000 euros con la Agencia Tributaria, lo que ha generado unos intereses de 50.000 euros”, ha detallado. El cantante, que continuará con su carrera en solitario, acumula más problemas económicos con Hacienda. “Tiene una hipoteca de un piso en Cádiz y una nueva deuda de 4.000 euros con Hacienda”, ha añadido.

Pliego ha señalado que Andy necesita cobrar lo que le pertenece por el último concierto para ir liquidando. Por lo tanto, su situación es bastante delicada porque no ha pagado nada de lo que debe y se ha renovado el embargo de sus bienes. Además, se rumorea que Lucas no pretende abonar a Andy la cantidad que le corresponde por el último concierto de ambos en Madrid.

Por otra parte, la situación financiera de Lucas no es tan buena como nos quiere hacer ver el cantante. “Siempre ha dicho que es millonario y vende muchos discos, sus cinco pisos tienen hipotecas y dejó de pagarlas poco antes del inicio de esta gira. Lucas pidió una moratoria de nueves meses para poder pagarlas”, ha revelado.

Andy se ha pronunciado por primera vez ante las cámaras de televisión para hablar de sus problemas con Lucas. El artista gaditano ha sido entrevistado por un reportero de Y ahora Sonsoles en plena calle. Andy ha dejado algunas pinceladas de su relación con Lucas y su futura carrera en solitario.

“En noviembre os vais a enterar de muchas cosas. Si Lucas se retiraba, yo no me iba a quedar en mi casa”, ha apuntado. Andy ha desvelado cómo le están afectando los rumores y las polémicas de los últimos meses. “Me están afectando para mal. Yo no quiero problemas, lo que quiero es hacer música”, ha zanjado.