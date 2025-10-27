Primeras declaraciones de Iker Casillas sobre el robo de cinco relojes en su vivienda

Iker Casillas fue víctima de un robo de película en su propia vivienda. El programa de Ana Rosa informaba que el exportero del Real Madrid se dio cuenta de que le faltaban cinco relojes de lujo de su colección, valorados en 50.000 euros. Un robo que fue perpetrado a conciencia y mediante un minucioso plan para no levantar sospechas. Los presuntos ladrones, su asistenta y un vigilante de seguridad de La Finca, reemplazaron los relojes sustraídos por copias falsas.

Según avanzaba El programa de Ana Rosa, Iker Casillas tardó en darse cuenta del robo de los relojes. El deportista notó algunas irregularidades y presentó una denuncia el pasado 16 de octubre. La Policía Nacional se puso manos a la obra y detuvo a los dos sospechosos del robo: la empleada del hogar y su marido, un vigilante de seguridad. La asistenta llevaba años trabajando en el domicilio de Iker Casillas, por lo que conocía donde guardaba sus relojes y pertenencias.

La rápida actuación policial evitó que los dos sospechosos abandonaran el país tras ejecutar el robo. Dos de los relojes robados se han recuperado, pero aún no han aparecido el resto del botín. La Policía Nacional continúa delante con la investigación para dar con el paradero de las tres piezas restantes.

Iker Casillas ha realizado sus primeras declaraciones desde el extranjero, donde se encuentra por motivos profesionales. El que fuera portero de la selección española ha lanzado un mensaje de tranquilidad y calma en el programa Fiesta. “Estoy muy bien, muy tranquilo y va todo bien. La Policía lo está controlando y la investigación sigue abierta”, ha declarado el deportista.