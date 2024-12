Esto es lo que piensa Mario Casas de su cuñado Álvaro Muñoz Escassi

Mario Casas ha sido uno de los protagonistas en la alfombra roja de los Premios Esquire Hombre del Año 2024. El actor, que atraviesa un buen momento profesional, ha asegurado que pasará las navidades junto a su familia. “Si no se puede fuera pues en casa, pero juntos”, ha aclarado.

El actor, tras deshacerse en elogios hacia su familia, ha sido preguntado por su hermana Sheila, que ejerce como su representante y está de actualidad por la relación sentimental que mantiene con Álvaro Muñoz Escassi. “Ella es un amor, la verdad que es simpática, buena gente y trabajadora. Es mi representante, junto con mi hermano, ella es abogada también, y lo hacen increíble. Es de lo que más orgulloso puedo estar de una hermana”, ha destacado.

Sheila Casas, abogada de profesión, es la representante de su hermano Mario. / GTRES

El intérprete ha explicado la unión que mantiene con su familia y cómo trabajan juntos. “Los guiones te llegan, ellos me ayudan a leerlos y me dan su opinión. Ella abogada, mi hermano empresario, me quieren y qué mejor que sean ellos. Quieren lo mejor para ti y además hay algo muy importante: te dicen las verdades. A mí a veces me cuestan unas cosas u otras, y es gente que admiras y respetas y te dicen las cosas como son, que es lo que necesitas”, ha comentado acerca de cómo trabaja con sus hermanos.

Mario nunca ha sido muy propenso a hablar abiertamente de los asuntos de su vida privada. Tampoco ha querido dar muchos detalles de la vida personal de su hermana Sheila. La colaboradora de TardeAR ha ocupado muchos titulares tras conocerse su romance con Álvaro Muñoz Escassi, su compañero en el programa de Ana Rosa Quintana. El actor ha reconocido que no conoce al jinete.

Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas se han conocido en el programa 'TardeAR', donde ambos trabajan como colaboradores. / LD

“No lo sé, yo lo que quiero es lo mejor para ella y que mi hermana sea feliz con quien sea, pero nada más. No conozco a Álvaro, se le ve majísimo y maravilloso. Yo quiero lo mejor para ella sea con quien sea, la quiero mucho y ya está”, ha añadido sin mojarse demasiado.

El actor de Los hombres de Paco también se ha referido a su hermano Daniel, el más pequeño del clan Casas y el más desconocido. “Le fascina el cine, concretamente el género de terror. Le gusta ese género, le sorprende, pero es pequeño y cuando se haga más mayor que decida por él mismo. Es un amor y es un niño increíble”, ha comentado sobre su hermano pequeño, de tan solo 10 años.