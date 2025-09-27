El paraíso griego de Eva Estepona Beach Club

Es la apertura más reciente de la Costa del Sol como concepto amplio de alta gastronomía, relax, copas y una experiencia sensorial para disfrutar de las mejores vistas de Estepona, en la playa del Cristo, con el Peñón en el horizonte. Eva Estepona Beach Club lleva los sabores de Grecia a la mesa y se fusiona con Italia y la propia Andalucía en una carta que acompaña a la luminosa terraza, a sus salones con decoración helénica y que extiende hasta la playa misma. Toda la decoración está a cargo del estudio Yodezeen que transporta a los pueblos de las islas egeas, en una naturaleza mediterránea, tan de aquí como sus platos y su bodega. Empezar con un cóctel, en la terraza de la piscina, o en la mesa, ya es comenzar de manera inspirada. Una limonada con los cítricos amalfitanos ya es de por sí una propuesta seductora que no defrauda. Entre los cócteles, de Dionisio, con Aperol; a Atenea, con ron, Campari y banana.

La piscina de Eva Estepona Beach Club

En la gastronomía los pescados malagueños tiene un lugar preferente junto al rodaballo al pil pil, con otras propuestas muy nuestras como las almejas con manzanilla, el gazpacho con gambas rojas o ensalada de tomates. Del espíritu de las Baleares, el bogavante al estilo de Formentera, con sus huevos fritos, patatas y sofrito de tomate y brandy. Los sabores griegos son imprescindibles, desde los mezze, entrantes con hummus, baba ganush ahumado, tzatziki y tirokofteri, a la ensalada de sandía y feta (con miel y hierbabuena), el chipriota queso manouri con trufa y miel o la musaka con alcachofa. La pasta también tiene su lugar de honor, en un beach club donde la informalidad es un punto de distinción, como brinda la bodega internacional.

Bogavante al estilo Formentera

Como siempre, hay que dejar sitio al postre, y la montaña de yogur helado ya merece el esfuerzo. Como el granizado de naranja, buen remate si además va acompañado de baklava con helado o la tarta de queso helena.

Los mezze de Eva Beach Club Estepona, con una limonada amalfitana y la sandía de sandía y feta

Con menú para la piscina, Eva Estepona también propone extensos brunch además de servir sus menús en almuerzos. Y en cenas, donde el regalo tambien incluve los atardeceres en este mágica playa esteponera. A partir de ahi la noche es aún más envolvente en un beach club que transporta a la otra punta del mar.

Eva tiene aquí el paraiso.