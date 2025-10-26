Paladares con ritmo, un restaurante entre recuerdos del rock y una guitarra gigante

bocados más desenfadados con ritmo que se pueden degustar en Madrid. Hard Rock Hotel está en la Ronda de Atocha, frente al Museo Reina Sofía.

Entre sus recuerdos de grandes grupos por todas partes, con la guitarra gigante que pende en el patio cubierto, la música da la bienvenida a Sessions Restaurant, entre detalles que recuerdan restaurantes clásicos estadounidenses. Pedir un cóctel es imprescindible. En la carta hay mucha presencia española en las recetas, en productos tan nuestros como el jamón, entre platos muy del sabor USA con esencia de calidad en ingredientes y elaboración. Un punto y aparte sobre los estereotipos gastronómicos.

Nachos en Hard Rock Sessions Madrid

Sessions es un escenario de ambiente distendido para un público que sabe valorar las carnes ibéricas y de ternera, en hamburguesas o a la brasa, con un paso más allá en entrantes como los nachos y croquetas a la altura de las expectativas.

Tarta de queso en Hard Rock Hotel Madrid

Rock sinfónico con espíritu español como el bacalao gratinado con ajo y miel, tartar de salmón; o, en guiño a Italia, la foccacia de jamón y huevo fritos. ¿A que no te esperabas esto en un Hard Rock? Yen postres, tarta de queso o batidos. De cara a Halloween hay menús especiales;y los findes, el brunch Guitar for Two.