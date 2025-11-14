El padre de Adrián Rodríguez habla alto y claro de las adicciones de su hijo

Antonio Rodríguez ha hablado en 'Y ahora Sonsoles' de los problemas con las adicciones de su hijo, el actor Adrián Rodríguez.

Adrián Rodríguez ha sufrido una recaída en sus problemas con las drogas que le han obligado a poner el contador a cero. El actor de Los Serrano se estaba recuperando de sus adicciones en Chiclana de la Frontera (Cádiz), donde había iniciado una nueva vida. Adrián Rodríguez se despedía de las redes sociales para comenzar un nuevo tratamiento.

“Después de varios meses creyéndome que estoy mejor y demás proyectos que quería llevar a cabo, tengo que reconocer que todo ha sido parte de mi enfermedad. La poca luz que aún me queda en mi interior ha vuelto a iluminarme para volver a ponerme en tratamiento. No hay tiempo”, escribía en su cuenta de Instagram.

Pues bien, Antonio Rodríguez, el padre de actor, ha visitado el plató de Y ahora Sonsoles para hablar del proceso de rehabilitación de su hijo. La familia del intérprete de Física o química afrontaba pagos mensuales que oscilaban entre los 3.000 y 5.000 euros.

“Hace un año que no lo veo, es muy doloroso. Tienes que parar porque te arrastra. Hace unos días me envío un WhatsApp diciendo que estaba en la calle y que necesitaba ayuda. Pude contactar con una serie de personas que lo han ingresado ahora donde está. Tiene que estar mínimo uno o dos años encerrado para que pueda empezar la recuperación. Necesita estar ingresado, en casa volvería a hacer lo mismo. No sé qué vamos a hacer, quiero que se cure”, ha explicado.

Los problemas con las drogas de Adrián Rodríguez han provocado que sus progenitores tengan las nóminas embargadas. “No podría decir cuánto debo en deudas, Hacienda, Seguridad Social… Tengo mi nómina embargada porque le avalé para un préstamo, su madre también… Te arrastra”, ha confesado.