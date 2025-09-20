Pablo López confirma su boda con una fiesta en un pueblo de la Sierra de Cádiz

El cantante malagueño Pablo López y Laura Rubio celebran este sábado en la localidad de Alcalá del Valle, en la Sierra de Cádiz, en la Serranía de Ronda, su boda tras la ceremonia religiosa el Madrid el pasado 19 de julio. Rodeados de amigos y familiares esta es la segunda 'boda' de la pareja, una fiesta con una ceremonia entre seres allegados, banquete y fiesta hasta que el cuerpo aguante.

La celebración se guardaba en secreto con muy poca información revelada desde la familia. La pareja se dio el sí quiero ante la imagen de Jesús de Medinaceli, en su basílica en el centro de Madrid, marchándose en una furgoneta y sorprendiendo a los viandantes porque no esperaban a una figura tan popular en una ceremonia de tal carácter. Pablo López y su esposa quería sellar su matrimonio de forma íntima pero vivirlo con música y champán meses después, en un lugar retirado y a salvo de curiosos. Los invitados pueden hacerse todas las fotos que quieran pero no pueden compartirlas en redes hasta el domingo por la noche.

El lugar de Alcalá del Valle elegido para la celebración es la finca La Casería de Tomillos, una finca monumental del siglo XVI que fue una antigua mansión fortaleza. Un plácido enclave de ensueño en una tarde gaditana, con vistas a la provincia de Málaga, con una temperatura que permitirá estar al aire libre durante toda la noche. Hay algo más de un centenar de invitados, entre ellos los compañeros de La Voz del cantante, como Malú, Antonio Orozco, David Bisbal o Eva González que estarán presentes. Precisamente la pareja se conoció cuando Laura formaba parte de los aspirante de este talent musical.

Según los datos que aportan otras publicaciones, el coste de alquiler de la finca por un fin de semana ronda los 8.000 euros y el cubierto y barra libre por invitado asciende a unos 200 euros.