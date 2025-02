La nueva rutina de Tamara Falcó que le acerca al resto de los mortales

Tamara Falcó ha arrancado el año 2025 con nuevos propósitos que poco a poco va cumpliendo. En la tertulia semanal de El Hormiguero, la marquesa de Griñón ha desvelado que se levanta a las 5 de la mañana, al igual que Eugenia Silva. “Si ella se levanta a las 5 de la mañana yo lo puedo intentar”, ha comentado entre risas en el programa conducido por Pablo Motos.

La hija de Isabel Preysler ha reconocido que su idea a esa hora era hacer deporte, pero que de momento no está consiguiendo su objetivo porque le da pereza. “No soy capaz de hacer nada hasta las 8 de la mañana”, ha explicado. La socialité ha asegurado que poco a poco se está acostumbrando a madrugar y que a esas horas solo le apetece tomarse un café.

Pablo Motos le ha pedido que especifique en qué gasta ese tiempo que va desde las 5 a las 8 de la mañana cuando ya comienza a practicar deporte. “Me levantó, me preparo el desayuno, saco a los perros. Todo menos deporte. Eso sí, hago ejercicios cerebrales. No es ninguna tontería, veo una película mientras me ponen un casco”, ha admitido.