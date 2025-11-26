La nueva ilusión de Kiko Rivera y el comunicado inmediato del dj

La revista Lecturas ha publicado unas imágenes de Kiko Rivera con la que podría ser su nueva ilusión tras romper a finales del mes de agosto con Irene Rosales, la madre de sus dos hijas. Luis Pliego, el director de la citada revista, daba un avance en el programa El tiempo justo. “Es una nueva ilusión, un término muy amplio”, ha comentado. Esta información coincide con sus recientes declaraciones en ¡De viernes!, donde dejaba claro que no tenía ganas de enamorarse en estos momentos.

“No estoy cerrado al amor, pero no tengo ganas. Tengo ganas de experimentar, estar con mis hijos al 100%, hablar conmigo mismo, salir con mis amigos… Estoy viviendo un momento único. Soy completamente feliz”, aclaraba en el programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona.

Aunque los primeros rumores apuntaban a una agente de Policía, la joven que estaría conociendo Kiko Rivera es una ingeniera con dos títulos universitarios, según la información publicada por Lecturas.

Luis Pliego ha ofrecido los detalles de la cita que ha mantenido el dj con esta joven en Sevilla. “Llegaron al restaurante Casa María de Sevilla y estuvieron cinco horas comiendo. Salieron y después se fueron a la casa de él”, ha explicado. En las imágenes publicadas por la citada revista no hay besos, pero el fotógrafo ha asegurado que ambos se besaron dentro del local.

Tras la exclusiva publicada por Lecturas, Kiko ha reaccionado con un comunicado que ha compartido en las redes sociales, donde ni confirma ni desmiente su nuevo romance.

Este es el comunicado que ha compartido Kiko en sus redes sociales: “En los últimos días se me ha vinculado públicamente con distintas personas que no guardan relación alguna con los medios de comunicación ni con actividades de carácter público. Ante esta situación, deseo manifestar que soy una persona soltera y, en consecuencia, tengo plena libertad como cualquier ciudadano, para relacionarme dentro del ámbito privado de mi vida personal”, ha comenzado diciendo.

“Por medio del presente comunicado, informo formalmente que cualquier medio de comunicación, plataforma digital o individuo que revele, exponga o difunda identidad, imagen o información personal de personas de mi entorno privado, las cuales no son figuras públicas, sin su consentimiento expreso, estará incurriendo en una vulneración de derechos fundamentales relacionados con la intimidad y datos”, ha concluido.

Esta nueva ilusión no cambia en principio los planes del dj que continúa inmerso en un proceso de cambio personal. Kiko prefiere vivir sin ataduras, cuidar de sus hijos y pasar tiempo de calidad con ellos y disfrutar de su soltería. El hijo de Isabel Pantoja está enfocado en su carrera musical y acaba de ampliar la familia con una mascota, que curiosamente comparte nombre con una de sus canciones. “Os presento a Mambo, el nuevo miembro de la familia. Acaba de llegar y ya me tiene loco. Ya lo quiero y apenas acabamos de conocernos. Decidme que no es una monada. Yo lo cuido, él me sana. Así de simple, así de real”, escribía para presentar a su cachorro.