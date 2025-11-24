Una nieta de JFK, Tatiana Schlossberg, sufre un cáncer terminal y agranda la leyenda de la maldición

Tatiana Schlossberg, nieta del asesiando presidente estadounidense John F. Kennedy, JFK, hija de la diplomática Caroline Kennedy, ha anunciado que padece cáncer terminal y que los médicos le pronostican menos de un año de vida. La leucemia que padece le fue diagnosticada el pasado año y cuenta con una mala calidad de vida para desarrollar sus quehaceres y atender a su familia. Es hija hija del diseñador Edwin Schlossberg, de quien lleva su apellido.

Schlossberg tiene 35 años, es madre de dos hijos y su tragedia personal aviva esa maldición que se cierne sobre su familia que en EEUU adquiere tintes de saga aristocrática. La nieta de JFK ha detallados sus circunstancias en la publicación The New Yorker, donde ha hablado del proceso degenerativo que ha sufrido de que se le detectó la leucemia. Su esperanza de vida es menos de un año.

Tatiana recibió la noticia de su grave dolencia poco después del nacimiento de su segunda hija en mayo de 2024. Desde entonces se ha sometido a sesiones de quimioterapia para combatir la enfermedad y a un trasplante de médula ósea de su hermana, pero el cáncer permanece.

Tatiana Schlossberg junto a su declaración en 'The New Yorker'

El testmimonio de la nieta de JFK, periodista especializada en temas medioambientales, también ha aparecido con su testimonio para criticar a su primo, Robert F. Kennedy Jr., secretario del Departamento de Salud y Servicios Sociales del Gobierno de Trump y declarado antivacunas, por su postura contra los avances sanitarios. Robert, que tiene 71 años, es hijo de Bobby Kennedy, hermano de JFK, candidato presidencial abatido por unos disparos en 1968.

"Desde mi cama del hospital observé cómo Bobby , contra toda lógica y sentido común, fue confirmado para el puesto, a pesar de no haber trabajado nunca en medicina, salud pública ni en el gobierno", ha subrayado para poner en la picota a su familiar.

En concreto Tatiana critica los recortes de fondos a la investigación médica que Kennedy Jr. dedició tras ser nombrado secretario de Salud por el presidente Donald Trump el pasado enero.