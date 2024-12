La Navidad más complicada de Isabel Pantoja: sin sus hijos y con su promotor

Isabel Pantoja no ha felicitado a sus hijos Kiko e Isa por las fiestas navideñas.

La Navidad es una de las fechas más señaladas para cualquier familia. En todos los hogares se juntan para pasar unos días en familia, ponerse al día y disfrutar rodeado de los tuyos. Este año Isabel Pantoja está viviendo una Navidad atípica y sin la compañía de sus hijos, por lo que el número de comensales se ha reducido considerablemente.

En el programa Fiesta, Kike Calleja ha desvelado qué se ha comido en casa de la tonadillera y quiénes le han acompañado en la cena de Nochebuena. “Las ostras las encargó en la sección gourmet de un conocido centro comercial, porque le gustan mucho. También ha habido jamón ibérico, una ensaladilla de gambas que prepara Agustín Pantoja y un gazpacho que hace Isabel”, ha apuntado.

El colaborador del magacín ha ofrecido más detalles de una velada en la que Isabel ha estado acompañada por personas de su máxima confianza, con la ya prevista ausencia de sus hijos. “Con su hermano Agustín, el promotor y la familia del promotor. Es la reunión que ha hecho este año, porque sabéis que las cosas están complicadas con sus hijos”, ha añadido.

Calleja ha contado que este año la tonadillera no se ha puesto en contacto con sus hijos para felicitarles por las fiestas navideñas. “No ha habido felicitación este año, por lo que me han contado”, asegurando que no ha existido ningún tipo de comunicación con Kiko e Isa.

Los tertulianos han opinado sobre la cena navideña de la cantante. “Por muy bien que se lleve con el promotor, parece una cena profesional más que una familiar”, ha dicho Omar Suárez. “Se pidió a gente que estuviera en la cena, pero la gente tiene familia y tienen que estar con ellos”, ha concluido Calleja.