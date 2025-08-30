La muerte inesperada de una joven deportista que ha conmocionado a medio mundo

Abigail Garside y su marido en una imagen compartida poco antes del fallecimiento de ella

Lo que debía ser una celebración íntima y feliz terminó en una tragedia que ha conmocionado a todo el Reino Unido. Abigail Garside, una reconocida amazona británica de 30 años, un nombre destacado en la hípica, ha fallecido esta semana de forma repentina mientras se relajaba con motivo de su primer aniversario de bodas junto a su marido, Samuel Garside, en una exclusiva finca, Rudding Park, en la localidad de Harrogate, en el condado de York.

Poco antes de saberse la triste noticia que está dando la vuelta al mundo y de la que se están haciendo eco decenas de países donde la amazona era conocida, la pareja había compartido en redes las imágenes de su escapada romántica, mostrando momentos de sus días de descenaso. Apenas unas horas después el cuerpo de Abigail fue hallado sin vida en un jardín del centro de Harrogate donde se había desplomado la joven deportista. La policía de York abrió una investigación al respecto aunque desde un primer momento se ha descartado indicios de violencia o circunstancias sospechosas en torno a este imprevisto fallecimiento.

El marido, completamente devastado, ha descrito a su esposa como su "mejor amiga y bella compañera", impresionado por este triste revés. "Ayer brindábamos en el jacuzzi, hoy estoy enterrando a mi esposa”, ha expresado el esposo de Abigail y que copa titulares en medios británicos e irlandeses.

Desde el ámbito de la hípica británica, una tradicional potencia olímpica en este deporte, está sobrecogida con esta muerte de una amazona que había destacado también por trato humano en los circuitos de competición.

La policía aún sigue investigando lo sucedido y se está a la espera de la autopsia y el dictamen del forense. El funeral está programado para el próximo martes.